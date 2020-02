BBC nakrúti dokumentárny seriál o Grete Thunbergovej

Londýn 11. februára (TASR) - Britská televízna stanica BBC v pondelok oznámila, že nakrúti nový dokumentárny seriál so švédskou tínedžerkou a ekologickou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Seriál zmapuje jej život a bude sa zaoberať aj vedeckými poznatkami o klimatických zmenách, uviedla agentúra AFP.



"Seriál bude sledovať Gretinu medzinárodnú kampaň, ktorá ju doviedla až na prednú líniu boja proti klimatickým zmenám a na niekoľko najvýnimočnejších miest na Zemi, pričom skúma, aké kroky treba urobiť na obmedzenie klimatických zmien a škôd, ktoré spôsobujú," uviedla produkčná a distribučná spoločnosť BBC Studios, komerčná odnož britskej verejnoprávnej televízie.



Seriál zaznamená stretnutia 17-ročnej Grety s vedcami, politikmi a podnikateľmi, ktorých bude presviedčať, aby robili zmeny vo svojich aktivitách.



"Epizódy budú mapovať aj cestu do dospelosti Grety, ktorá sa stále stretáva s dôsledkami nečinnosti v reálnom svete," napísala spoločnosť.



Diváci uvidia aj "chvíle ticha a pokoja, keď píše svoje pôsobivé prejavy, ktoré sa v súčasnosti vysielajú a analyzujú po celom svete, a jej nevšedný život tínedžerky".



Thunbergová začala svoj boj za ochranu klímy nenápadne v auguste 2018, keď prvýkrát na tri týždne vynechala vyučovanie a potom vždy v piatok strávila deň pred švédskym parlamentom s pútačom s nápisom "Školský štrajk za klímu". Jej aktivizmus postupne prilákal pozornosť miliónov mladých ľudí po celej zemeguli.



"Zmena klímy je pravdepodobne najdôležitejším problémom nášho života, preto takýto odborne vierohodný seriál prichádza v správny čas. Bude skúmať fakty a vedu, ktoré sa skrývajú za celou touto zložitou témou," dodal výkonný producent BBC Studios Rob Liddell.



"Nakrúcať s Gretou je mimoriadna česť, lebo dostaneme zasvätený pohľad na to, aké je to byť celosvetovou ikonou a jednou z najslávnejších tvárí na tejto planéte," povedal Liddell.