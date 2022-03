BBC obnoví svoje vysielanie z Ruska

Londýn/Moskva 8. marca (TASR) - Britská verejnoprávna stanica BBC v priebehu utorka obnoví svoje vysielanie z Ruska po tom, čo ho minulý týždeň dočasne pozastavila v reakcii na nový, prísny mediálny zákon. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli dnes večer obnoviť spravodajstvo z Ruska v anglickom jazyku po tom, čo bolo dočasne pozastavené koncom minulého týždňa," vysvetlila BBC s tým, že vzala na vedomie ako zmienený "nový zákon", tak aj "naliehavú potrebu pokrývať dianie v Rusku."



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal minulý týždeň v piatok návrh zákona, ktorý zavedie tresty odňatia slobody až do 15 rokov za šírenie falošných správ o ruskej armáde.



Táto právna norma udeľuje tresty odňatia slobody v rôznej dĺžke a pokuty voči ľuďom, ktorí "vedome" zverejnia "falošné informácie" o armáde. Prísnejšie tresty hrozia v prípade, keď úrady rozhodnú, že šírenie týchto správ mohlo mať vážne následky.



V uplynulých dňoch z Ruska do exilu odišlo najmenej 150 novinárov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine odišla z Ruska takmer celá moskovská redakcia spravodajského webu Meduza.io, ktorú tvorilo asi 20 ľudí, ako i novinári televízie Dožď, legendárnej rozhlasovej stanice Echo Moskvy či vplyvného nezávislého denníka Novaja gazeta.



Pokrývanie diania z Ruska pozastavili aj denník The New York Times, kanadská stanica CBC/Radio-Canada, nemecké verejnoprávne stanice ARD a ZDF, ako aj agentúra Bloomberg News a stanice CNN či CBS.