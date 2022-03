BBC: Obojživelný ruský útok na Odesu je nepravdepodobný

Londýn 22. marca (TASR) - Bezprostredný ruský obojživelný útok na ukrajinské mesto Odesa je v tejto chvíli nepravdepodobný. Pre britskú spravodajskú televíziu BBC to v utorok uviedol odborník na vojenské námorníctvo Sidharth Kaushal, ktorý pôsobí v bezpečnostnom think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). Rusko má podľa neho obmedzené možnosti v regióne.



"Takýto (obojživelný) útok by reálne fungoval iba v spojení s pozemným postupom – ale keďže (ruské) pozemné sily nepostúpili za mesto Mykolajiv (východne od Odesy), očakávam, že obojživelný útok bude v blízkej budúcnosti relatívne nepravdepodobný," povedal Kaushal.



Expert však dodal, že Rusko môže použiť svoju námornú silu ako zastierací manéver, ktorý prinúti Ukrajincov nasadiť sily na obranu Odesy, a tak im zabráni použiť tieto sily inde.



Na otázku, či by Rusko mohlo použiť chemické zbrane na Ukrajine, analytik povedal, že Moskva má stále k dispozícii konvenčné zbrane, "ktorými môže spôsobiť ukrajinskej spoločnosti značné množstvo bolesti". Kaushal však dodal, že použitie chemických zbraní je pre Rusov "momentálne zbytočné", hoci v budúcnosti to podľa neho nemožno vylúčiť.