< sekcia Zahraničie
BBC plánuje zrušiť až 2000 pracovných miest, čelí finančným tlakom
Pôjde o najväčšie prepúšťanie v BBC za takmer 15 rokov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 15. apríla (TASR) – Britská verejnoprávna vysielacia spoločnosť BBC plánuje zrušiť 1800 až 2000 pracovných miest. Ide o reakciu na rastúce finančné tlaky a meniace sa mediálne prostredie. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, píše TASR.
Dočasný generálny riaditeľ BBC Rhodri Talfan Davies v oznámení zamestnancom uviedol, že počet pracovných miest sa zníži približne o „1800 až 2000“, čo predstavuje takmer desatinu z približne 21.500 zamestnancov spoločnosti.
Pôjde o najväčšie prepúšťanie v BBC za takmer 15 rokov. Toto opatrenie prichádza krátko pred nástupom nového generálneho riaditeľa Matta Brittin, bývalého manažéra spoločnosti Google, ktorý má funkciu prevziať v máji.
Podľa vedenia BBC musí spoločnosť v priebehu nasledujúcich dvoch rokov znížiť prevádzkové náklady o 500 miliónov libier z celkového rozpočtu približne päť miliárd libier. Dôvodmi sú vysoká inflácia výrobných nákladov, tlak na príjmy z koncesionárskych poplatkov aj komerčných aktivít a nepriaznivá ekonomická situácia.
Odborové organizácie plánované škrty ostro kritizovali. Podľa predstaviteľov odborov budú mať negatívny dosah na zamestnancov aj na fungovanie celej spoločnosti.
Generálna tajomníčka Národnej únie novinárov Laura Davisonová odsúdila škrty, ktoré sú podľa nej „nesprávne, škodlivé a spôsobia neistotu a stres pracovníkom BBC“.
K redukcii pracovných miest dochádza v čase, keď BBC čelí turbulentnej situácii na mediálnom trhu ovplyvnenej umelou inteligenciou a meniacimi sa spotrebiteľskými návykmi.
BBC je financovaná verejnosťou, ktorá platí za licenciu na sledovanie živého vysielania. Podľa prieskumov jej služby každý mesiac využíva 94 percent dospelých obyvateľov Spojeného kráľovstva.
