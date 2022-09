BBC: Po vyhlásení mobilizácie čakajú Rusko problémy

Ruský branec a jeho manželka sa objímajú počas rozlúčky pred vojenským náborovým centrom v ruskom Volgograde v sobotu 24. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Ruskí branci kráčajú okolo vojenského náborového centra v ruskom Volgograde v sobotu 24. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Londýn/Washington 26. septembra (TASR) - Britská vojenská rozviedka predpokladá, že po vyhlásení tzv. čiastočnej mobilizácie bude teraz Rusko zápasiť s administratívnymi a logistickými problémami súvisiacimi s výcvikom takto sformovaných jednotiek.Informovala o tom v pondelok britská stanica BBC, ktorá dodala, že na vojenské základne v Rusku začali prichádzať prvé skupiny ľudí povolaných v rámci mobilizácie.BBC upozorňuje, že mnohí z týchto brancov za posledné roky nezískali nové a ani si neoživili svoje doterajšie vojenské zručnosti.Britská vojenská rozviedka predpokladá, že mnohí z odvedených mužov pôjdu do predných línií frontu s minimálnym výcvikom, pretože ruská armáda má momentálne nedostatok vojenských inštruktorov. Svoju rolu zohrá aj náhlivosť, s akou sa v Rusku začalo mobilizovať.O tom, že pre ruského prezidenta Vladimira Putina môže byť ťažké vytvoriť z mobilizovaných Rusov efektívne bojové jednotky do vojny na Ukrajine, píše aj americký denník Financial Times (FT), ktorý sa podľa BBC, monitorovanej agentúrou TASR, odvoláva na predstaviteľov kyjevského vedenia i vojenských expertov.Tí neveria, že Rusko bude rýchlo schopné využiť mobilizovaných na posilnenie svojich útočných schopností. Ruská "čiastočná" mobilizácia však spôsobí, že Ukrajina bude musieť použiť viac ľudských síl a zbraní, aby dobyla okupované územia a vyhrala vojnu, konštatuje FT.konštatoval jeden zo zdrojov z jednotiek ukrajinskej územnej obrany.Kyjev očakáva, že títo branci sa objavia v prvej línii v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov.Podľa brigádneho generála Olexija Hromova, člena generálneho štábu ukrajinskej armády, Rusko zrejme najskôr pošle brancov na svoje hranice a stiahne odtiaľ jednotky regulárnej armády, ktoré tam boli dislokované.V druhej fáze sa Rusko podľa Hromova bude snažiť vytvoriť nové spoločné vojenské formácie v delostreleckých a raketových jednotkách. Vzhľadom na to, že medzi brancami nie sú takmer žiadni vojenskí špecialisti, bude tento proces trvať dlho, tvrdí Hromov.Výskumníčka z amerického think-tanku Rand Corporation Dara Massicotová si podľa BBC myslí, že mobilizovaných Rusov vyšlú na nedostatočne kryté časti frontovej línie.upozornila súčasne.Ďalšou možnosťou by podľa názoru Massicotovej mohlo byť vyslanie prvej vlny mobilizovaných na plnenie menej náročných úloh na už okupovaných ukrajinských územiach, čím by sa uvoľnili ďalšie ruské bojaschopné jednotky. Takéto úlohy môžu zahŕňať logistickú podporu alebo strážnu službu na kontrolných stanovištiach.Ruský minister obrany Sergej Šojgu minulý týždeň uviedol, že Kremeľ má v úmysle zmobilizovať 300.000 zo svojich 25 miliónov "rezervistov". Podľa vojenských analytikov bude však počet mobilizovaných oveľa vyšší.Ukrajina, kde bola vyhlásená úplná mobilizácia, má k dispozícii od 700.000 do milióna bojaschopných ľudí.