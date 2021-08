BBC považuje vyhostenie svojej spravodajkyne za útok na slobodu médií

Londýn 13. augusta (TASR) - Britská televízna a rozhlasová stanica BBC v piatok kritizovala Rusko za to, že nepredĺžením víz de facto vyhostilo jej dlhoročnú spravodajkyňu z krajiny, informovala agentúra AFP.



"Vyhostenie Sarah Rainsfordovej je priamym útokom na slobodu médií, ktorý bezvýhradne odsudzujeme," uviedla BBC po tom, čo aj ruská štátna televízia informovala, že britská novinárka bude musieť z Ruska odísť do konca augusta. Platnosť jej víza sa totiž končí k 31. augustu.



Takto vynútený odchod britskej novinárky je reakciou na to, čo Moskva označila za odvetu za krok Londýna, ktorý odmietol vydať víza ruským reportérom, uviedla v piatok agentúra Bloomberg.



Napriek tomu, že Moskva často kritizuje západné médiá za ich správy o Rusku, západných novinárov vyhosťuje len málokedy.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie ku kauze Rainsfordovej bezprostredne neodpovedalo.



Jeho hovorkyňa Marija Zacharovová však v piatok na sociálnych sieťach Telegram a Facebook napísala, že ako prvá by sa mala vyjadriť BBC. Dodala, že "všetko bolo podrobne vysvetlené zástupcom BBC, ktorí nedávno navštívili ministerstvo zahraničných vecí. Mali by mať čo povedať".



Priznala, že kroky Moskvy sú reakciou na šikanovanie spravodajcu nemenovaného ruského média v Británii, na ktoré Rusko opakovane upozorňovalo a žiadalo nápravu.



Zacharovová vo svojom statuse kritizovala aj západné médiá, ktoré "tradične nepreukázali záujem o osud ruských novinárov, ktorým nepredlžujú britské (alebo napríklad americké) víza".



Minulý týždeň ruské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že vstup do Ruska zakázalo viacerým nemenovaným britským štátnym príslušníkom, a to za ich "účasť na protiruských aktivitách".



Podľa AFP nie je jasné, či je na tomto zozname aj Rainsfordovej meno.



Sarah Rainsfordová pôsobí v Rusku od začiatku roku 2000. Predtým bola spravodajkyňou v Turecku, Španielsku a na Kube. Ako poznamenala ruská televízna stanica Dožď, bola medzi prvými zahraničnými novinármi, ktorí v roku 2004 prišli spravodajsky pokrývať rukojemnícku drámu v juhoruskom Beslane.



Generálny riaditeľ BBC Tim Davie označil Sarah Rainsfordovú za "výnimočnú a nebojácnu novinárku", ktorá prinášala "nezávislé a do hĺbky idúce správy o Rusku a bývalom Sovietskom zväze".



Jej kauza prichádza v období napätia medzi Moskvou a Západom a v situácii, keď sú opozičné skupiny a nezávislé médiá v Rusku vystavené stupňujúcemu sa tlaku.