Princ Andrew si nespomína na ženu, ktorá ho obviňuje zo zneužitia

Londýn 16. novembra (TASR) - Britský princ Andrew si nepamätá stretnutie s Virginiou Robertsovou, jednou z obetí amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorá tvrdí, že ju donútili k pohlavnému styku s princom Andrewom.



Princ v rozhovore, ktorý britská rozhlasová stanica BBC zaradila do vysielania na sobotu večer, uviedol, že si nespomína, že by sa "s touto dámou vôbec niekedy stretol".



Virginia Robertsová tvrdí, že k jej nútenému pohlavnému styku s princom Andrewom došlo v roku 2001 v Londýne a neskôr ešte dvakrát: v New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove v Karibiku.



Po svojej výpovedi pred súdom Robertsová v auguste tohto roku pred novinármi vyhlásila, že "princ presne vie, čo robil, a ja dúfam, že bude čestný".



Jej právnik Jack Scarola pre denník Times uviedol, že Andrew by sa mal pred vyšetrujúcimi orgánmi v USA "podrobiť výpovedi pod prísahou". Dodal, že rozhovory pre médiá nestačia.



Andrew síce popiera, že by poznal Robertsovú, ale médiá pred nedávnom zverejnili fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako okolo pliec drží vtedy 17-ročnú Robertsovú, vydatú Giuffreovú. Za nimi na snímke vidno Epsteinovu priateľku Ghislaine Maxwellovú. Viaceré ženy, ktoré vzniesli obvinenie voči Epsteinovi, vo svojich výpovediach tvrdili, že ich najala práve Maxwellová. Tá to však popiera.



Sympatizanti princa Andrewa podľa BBC spochybňujú pravosť zverejnenej spoločnej fotografie s Robertsovou.



Okrem Robertsovej vtedy pred súdom v New Yorku vypovedalo aj 15 ďalších žien, ktoré voči Epsteinovi vzniesli obvinenie zo zneužívania neplnoletých dievčat a iných sexuálnych zločinov.



Stíhanie Espteina v USA však bolo zakrátko zastavené po tom, ako ho 10. augusta našli mŕtveho v jeho cele v newyorskej väznici Metropolitan Correctional Center. Obhliadajúci lekár určil ako príčinu smrti samovraždu obesením.



Epstein vo väzení čakal na súdny proces pre nové obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Epstein vinu popieral. V prípade usvedčenia mu hrozilo 45 rokov väzenia.



Princ Andrew v rozhovore pre BBC princ priznal, že si "každý deň" vyčíta, že sa s Epsteinom stretával aj po jeho prepustení z väzenia v roku 2010. Dodal, že preňho ako člena kráľovskej rodiny to nebolo vhodné.



Buckinghamský palác opakovane popieral akékoľvek neprimerané správanie zo strany princa Andrewa. Samotný princ koncom augusta po sérii článkov v britskej tlači tvrdil, že v prípade Epsteina "nemal podozrenie, ani nebol svedkom" správania, ktoré viedlo k jeho zatknutiu.