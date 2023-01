BBC: Ruská armáda ovládla väčšinu územia ukrajinského mesta Soledar

Londýn 10. januára (TASR) - Ruská armáda a oddiely súkromnej vojenskej spoločnosti Vagner ovládajú väčšinu územia mesta Soledar v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Informovala o tom britská stanica BBC s odvolaním sa na situačnú správu britského ministerstva obrany z utorka dopoludnia, píše TASR.



Britské ministerstvo v správe konštatuje, že ruské jednotky a vagnerovci za posledné štyri dni dosiahli taktické zisky v oblasti Soledaru a pravdepodobne kontrolujú väčšinu mesta. Soledar sa nachádza desať kilometrov severne od Bachmutu, ktorého dobytie zrejme zostáva hlavnou operačnou úlohou ruskej armády.



Útok ruskej armády na Soledar je pokusom obísť Bachmut zo severu a narušiť zásobovacie trasy slúžiace ukrajinskej armáde. Ruská strana má zrejme záujem ovládnuť aj vstupy do 200 kilometrov dlhých opustených tunelov soľných baní, ktoré vedú pod touto oblasťou. Obe strany sa obávajú, že ich nepriateľ môže použiť na prienik do tyla.



Napriek zvýšenému tlaku na Bachmut je podľa britského ministerstva obrany nepravdepodobné, že by Rusko v dohľadnej dobe dokázalo mesto obkľúčiť, keďže ukrajinské jednotky vytvorili stabilnú obrannú líniu a nateraz kontrolujú zásobovacie trasy.



Americký denník New York Times (NYT) v článku venovanom situácii okolo bitky o Bachmut konštatuje, že tamojšie boje prinútili ukrajinské vedenie zmeniť svoju filozofiu a ukrajinské ozbrojené sily upraviť stratégiu.



Denník vysvetlil, že vedenie Ukrajiny predtým pochybovalo o vhodnosti boja s veľkými stratami. Prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno otvorene povedal, že si nie je istý, či boj o dve zničené mestá – Severodoneck a Lysyčansk – stál za životy asi 100 ukrajinských vojakov denne.



Obrana Bachmutu, tiež veľmi zničeného, sa stala pre Ukrajinu symbolom národného boja proti útočiacej ruskej armáde, dodali NYT. Analytici pritom upozorňujú, že taktická hodnota Bachmutu je otázna, ale teraz má táto bitka – najdlhšia z celej vojny – veľký strategický význam pre obe strany.



Noviny objasňujú, že v iných veľkých bitkách tejto vojny sa ukrajinským ozbrojeným silám darilo vyhnúť sa priamym stretom, úspešne manévrovali a použili zbrane s dlhým doletom, ktoré poskytol Západ, aby prinútili Rusko k ústupu. Teraz sa ukrajinské velenie musí prispôsobiť novej realite – konkrétne masám ruskej živej sily nasadzovanej do frontálnych útokov.



Americký denník na záver uvádza, že pre Rusko, ktoré na frontoch dlho nedosiahlo žiadne veľké úspechy, by malo dobytie Bachmutu veľký psychologický význam.