Starosta Chersonu: Ruskí vojaci sú už v uliciach, dobyli i prístav

Kyjev 2. marca (TASR) - Starosta juhoukrajinského mesta Cherson Ihor Kolychajev uviedol, že príslušníci ruských inváznych vojsk dobyli v noci nadnes miestnu železničnú stanicu a prístav. Podľa jeho slov sa ruská okupácia mesta už začala, informovala v stredu stanica BBC.



Situácia v Chersone zostáva podľa BBC nejasná. Podľa správ miestnych médií sa už ruskí vojaci pohybujú po uliciach tohto takmer 300-tisícového mesta.



"Boje stále pokračujú a okupácia nášho mesta už začala," povedal chersonský starosta pre miestnu rozhlasovú stanicu.



Podľa jeho slov už v meste zahynulo množstvo ľudí, vojakov aj civilistov. Miestne úrady sa podľa neho snažia, aby sa obyvatelia evakuovali alebo uchýlili do krytov.



Podľa ukrajinského ministerstva vnútra v meste pokračujú boje a zatiaľ zostáva pod ukrajinskou kontrolou, uvádza The Guardian. Podľa jedného z predstaviteľov miestnej samosprávy si už ruský útok na Cherson vyžiadal zhruba 200 obetí.



Ruské vysielanie BBC zverejnilo aj video, na ktorom sú zábery z ostreľovania Chersonu a prieniku ruských vojakov do mesta.



Už v priebehu utorka prichádzali správy, že ruskí vojaci sú na predmestiach Chersonu a zriaďujú tam kontrolné stanovištia.



Ruské pozemné jednotky minulý týždeň vo štvrtok vstúpili na južnú Ukrajinu z územia polostrova Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Práve na juhu Ukrajiny dosahujú ruské invázne vojská najvýraznejšie úspechy. Ruská ofenzíva sa tam zameriava aj na mestá Odesa a Mykolajiv.