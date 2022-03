BBC: Rusko kritizuje Kanadu za upravený list o ruskej rezolúcii

Moskva 18. marca (TASR) - Rusko kritizovalo v piatok Kanadu za to, že zverejnila upravenú verziu ruského listu pre OSN na sociálnej sieti. Rusko to označilo za diplomaciu na úrovni materskej školy. TASR o tom informuje na základe správ zverejnených na webovej stránke stanice BBC.



Rusko v predmetnom liste žiada podporu pre svoj návrh rezolúcie o humanitárnej pomoci na Ukrajine. Túto žiadosť, podpísanú ruským veľvyslancom pri OSN Vasilijom Nebenziom, v stredu rozoslali diplomatickým misiám pri OSN všetkých členských krajín tejto organizácie.



Kanadská misia pri OSN tento list vo štvrtok zverejnila na sociálnej sieti Twitter spolu s "návrhmi úprav". Ďalšie stále misie pri OSN list následne zdieľali, píše BBC.



Nebenzia v liste napísal, že sa na OSN obracia v "súvislosti s naliehavou záležitosťou spojenou s biednou humanitárnou situáciou na Ukrajine a v jej okolí". Kanadská strana k tomuto riadku textu doplnila, že túto situáciu spôsobilo Rusko svojou "nezákonnou vojenskou agresiou", píše BBC, ktorá zverejnila úryvok upraveného listu, ktorý obsahuje aj ďalšie zásahy.



Námestník ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij v reakcii tento tvít označil za "rusofóbne ohováranie na úrovni škôlkarov". Tento príspevok podľa neho ukazuje, že diplomatické zručnosti a správanie kanadskej strany sú na dne. Takisto pripomenul, že Kanade sa sa dvakrát nepodarilo získať dostatok podpory, aby získala kreslo nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).



BR OSN mala v piatok hlasovať o ruskom návrhu rezolúcie o humanitárnej situácii na Ukrajine. Rusko však vo štvrtok návrh rezolúcie stiahlo. Západné krajinu tento návrh kritizovali za to, že v ňom nebolo spomenuté, že humanitárna kríza na Ukrajine vznikla v dôsledku krokov Ruska, píše BBC.