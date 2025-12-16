< sekcia Zahraničie
BBC sa bude brániť proti Trumpovej žalobe
Autor TASR
Londýn 16. decembra (TASR) — Britská verejnoprávna vysielacia spoločnosť BBC sa bude brániť proti žalobe amerického prezidenta Donalda Trumpa za ohováranie, v ktorej požaduje odškodné vo výške desať miliárd dolárov. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP, ktorej to v utorok potvrdil hovorca BBC.
„Ako sme už predtým zdôraznili, budeme sa v tomto prípade brániť. K prebiehajúcim súdnemu konaniu sa nebudeme ďalej vyjadrovať,“ uviedol hovorca BBC.
Trump v pondelok večer oznámil, že na federálnom súde v Miami v štáte Florida podal žalobu na BBC za údajné ohováranie a porušenie floridského zákona o klamlivých a nekalých obchodných praktikách. Predmetom sporu je zostrihaná verzia jeho prejavu zo 6. januára 2021, ktorý predniesol krátko predtým, ako jeho stúpenci vo Washingtone zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Poslanci oboch komôr Kongresu sa v tom čase zišli, aby potvrdili víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v novembri 2020.
BBC program odvysielala v dokumentárnom programe Panorama v októbri 2024. Stalo sa tak krátko pred novembrovými prezidentskými voľbami, v ktorých Trump porazil demokratku Kamalu Harrisovú. V Spojených štátoch však program vysielaný nebol.
V 33-stranovej žalobe Trump tvrdí, že v spomínanom programe bol zobrazený „falošným, hanlivým, zavádzajúcim, pohŕdavým, poburujúcim a zlomyseľným“ spôsobom a BBC sa ním „nehanebne“ pokúsila zasiahnuť do prezidentských volieb v USA a ovplyvniť výsledok v jeho neprospech.
Šéf Bieleho domu požaduje odškodné najmenej päť miliárd dolárov za každý z dvoch bodov obžaloby.
Škandál vypukol začiatkom tohto roka po tom, čo na verejnosť unikol vnútorný audit poukazujúci na spôsob zostrihania prejavu. BBC sa Trumpovi ospravedlnila, priznala chybu a uznala, že úprava prejavu vyvolala mylný dojem, že vyzýva na násilie. Pre túto kauzu už odstúpili generálny riaditeľ BBC Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová. Stanica však tvrdí, že žaloba nemá právny základ.
