BBC: SAE plánovali využiť summit pre dohody v oblasti fosílnych palív

Londýn 28. novembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) ako predsedajúca krajina klimatickej konferencie COP28 v Dubaji plánovala využiť schôdzky s vládnymi predstaviteľmi na uzavretie dohôd v oblasti fosílnych palív. Vyplýva to z uniknutých dokumentov, ktoré získala britská stanica BBC, informuje v pondelok agentúra AFP.



Stručné poznámky, ktoré sa podarilo získať novinárom z investigatívneho Strediska pre klimatické spravodajstvo (CCR) a BBC, boli zostavené tímom SAE pre šéfa summitu Sultána Ahmada al-Džábira pre stretnutia so zahraničnými vládami medzi tohtoročným júlom až októbrom.



V súvislosti so stretnutím s Čínou dokumenty uvádzajú, že ADNOC - štátna ropná spoločnosť SAE - je "ochotná spoločne posúdiť medzinárodné možnosti v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG) v Mozambiku, Kanade a Austrálii."



V prípade schôdzok s Kolumbiou je ADNOC pripravená podporiť Nemecko a Egypt pri rozvoji projektov v oblasti fosílnych palív.



Z uniknutých dokumentov ďalej vyplýva, že SAE pripravili rokovacie materiály pre stretnutia s dvadsiatimi krajinami vrátane Spojených štátov, Británie aj Nemecka týkajúce sa obchodných príležitostí pre štátnu spoločnosť SAE Masdar zaoberajúcou sa obnoviteľnými zdrojmi energie.



Šéf tohtoročnej COP28, ktorá sa začne vo štvrtok, je zároveň výkonným riaditeľom oboch spomínaných spoločností - ADNOC i Masdar.



Hovorca COP28 pre agentúru AFP uviedol, že dokumenty, ktoré cituje BBC, "sú nepresné a neboli použité na stretnutiach COP28." Vyjadril sklamanie v súvislosti s informáciami BBC, ktorá podľa neho používa neoverené dokumenty.



Sekretariát Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy - orgán zodpovedný za COP28 - pre BBC potvrdil, že hlavnou zásadou pre hosťujúcu krajinu, v tomto prípade Spojené arabské emiráty, je, že musí byť nestranná.



Generálny tajomník OSN António Guterres v súvislosti s uniknutými dokumentami povedal: "Nemôžem uveriť tomu, že je to pravda."



Klimatickí aktivisti vopred vyjadrili obavy v súvislosti s vplyvom spoločností zo sektoru fosílnych palív, pričom poukázali na to, že Al-Džabír je sám šéfom takejto firmy.



Al-Džábir v sobotňajšom rozhovore pre AFP obhajoval početné zastúpenie ropných a plynových spoločností, ktoré produkujú veľké množstvo emisií a zúčastnia sa na COP28. "Každý musí byť súčasťou tohto procesu, každý musí byť braný na zodpovednosť," tvrdil.