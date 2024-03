BBC: Súboj Bidena s Trumpom je takmer istý

Londýn/Washington 6. marca (TASR) - Súčasný americký prezident Joe Biden a jeho predchodca v Bielom dome si takmer s určitosťou v novembrových prezidentských voľbách zopakujú svoj súboj z roku 2020.



Uviedla to v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC v reakcii na výsledky utorkových primárok vo viacerých amerických štátoch.



Po zverejnení výsledkov majú kandidát demokratov Biden a republikán Trump už takmer isté nominácie svojich strán v novembrových prezidentských voľbách. Výsledky však priniesli varovné signály pre oboch kandidátov a poukázali aj na ich možné slabé stránky, uviedla BBC.



Stanica pripomína, že Trumpova súperka o republikánsku nomináciu Nikki Haleyová zaznamenala prekvapivé víťazstvo v štáte Vermont a Biden neuspel na volebných zhromaždeniach v Americkej Samoe, ktoré sú tzv. nezačleneným územím Spojených štátov. Porazil ho tam podnikateľ Jason Palmer.



Úradujúci prezident Biden by mohol mať podľa BBC obavy v spojitosti s migráciou a situáciou na južných hraniciach USA i s tzv. prázdnymi hlasmi vo viacerých štátoch - na ktorých voliči nepodporili žiadneho kandidáta.



Príčinou znepokojenia časti voličov je Bidenova podpora Izraela vo vojne v Pásme Gazy. Niektorí voliči sú znepokojení v spojitosti s pokročilým vekom 81-ročného prezidenta.



BBC v prípade Trumpa pripomína znepokojenie s viacerými žalobami, ktorým exprezident čelí. Haleyovej sa však okrem utorkového víťazstva vo Vermonte podarilo Trumpa predstihnúť len vo Washingtone, pripomína BBC.



Americké média s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou informovali, že táto bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN v stredu odstúpi zo súboja o nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb.



Svoje odstúpenie má oficiálne oznámiť v Južnej Karolíne o 15.00 h miestneho času (21.00 h SEČ).