BBC tvrdí, že jej novinára v Šanghaji zadržala a zbila čínska polícia

Londýn 28. novembra (TASR) - Britská spravodajská stanica BBC v nedeľu uviedla, že jej novinára, ktorý v Šanghaji informoval o priebehu protestov za ukončenie prísnych opatrení čínskej vlády proti šíreniu covidu, zadržala a zbila čínska polícia. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Demonštranti vyšli v nedeľu do ulíc najväčšieho čínskeho mesta Šanghaj. Protest proti prísnym protipandemickým opatreniam v Číne zorganizovali aj študenti elitnej univerzity v čínskej metropole Peking.



"BBC je mimoriadne znepokojená zaobchádzaním s našim novinárom Edom Lawrenceom, ktorý bol zatknutý, keď informoval o protestoch v Šanghaji," napísala BBC vo vyhlásení.



Lawrence, ktorý v Číne pracuje ako akreditovaný novinár, bol zadržaný na niekoľko hodín, počas ktorých ho policajti udierali a kopali, tvrdí BBC. Polícia neskôr novinára prepustila.



"Je veľmi znepokojujúce, že jeden z našich novinárov bol takto napadnutý, keď si plnil svoje povinnosti," uviedla BBC. Dodala, že od čínskych úradov nedostala žiadne oficiálne vysvetlenie ani ospravedlnenie okrem tvrdení, že novinára zatkli pre jeho vlastné dobro, pretože sa v dave ľudí mohol nakaziť koronavírusom. "Nepovažujeme to za dôveryhodné vysvetlenie," uzavrela BBC.



Čína v nedeľu hlásila najvyšší počet nakazených od začiatku pandémie – celkovo 39.506 prípadov komunitného prenosu covidu. Stalo sa tak napriek tomu, že komunistická vláda v Pekingu nepoľavuje v uplatňovaní čoraz nepopulárnejšej stratégie nulovej tolerancie koronavírusu, spojenej so zavádzaním striktných lockdownov a ďalších obmedzení.