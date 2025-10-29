< sekcia Zahraničie
BBC tvrdí, že jej novinárovi vo Vietname bránia opustiť krajinu
Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie.
Autor TASR
Bangkok 29. októbra (TASR) - Jednému z vietnamských novinárov BBC miestne úrady už niekoľko mesiacov bránia v opustení krajiny, uviedol britský verejnoprávny vysielateľ, čo zvýšilo obavy o slobodu tlače v krajine. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
BBC vo vyhlásení uviedla, že novinár „nemôže opustiť Vietnam už niekoľko mesiacov, pretože úrady zadržali jeho občiansky preukaz a obnovený cestovný pas“. Jeho meno neuviedla. „Počas tohto obdobia bol náš novinár niekoľko dní vypočúvaný úradmi,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom v utorok. BBC nalieha na vietnamské úrady, aby mu umožnili okamžite odísť a vrátiť sa do práce poskytnutím obnoveného pasu.
Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie. Podľa BBC bol novinár vo Vietname kvôli rutinnej obnove pasu a návšteve rodiny.
Jedinou legálnou politickou stranou vo Vietname je komunistická strana. Popri rýchlom hospodárskom raste v krajine platí silná politická cenzúra, nefungujú tam slobodné médiá a disent je tvrdo potláčaný. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc je v krajine v súčasnosti väznených 28 novinárov.
Generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu To Lam v utorok pricestoval do Londýna, aby posilnil vzťahy s Britániou na „novú úroveň“, informovali štátne médiá.
Britský premiér Keir Starmer by mal preto v stredu na stretnutí s To Lamom upozorniť vietnamského vodcu, že „vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Vietnamom nemožno posilňovať na základe očividného porušovania slobody médií a ľudských práv“, pripomenul riaditeľ organizácie Asia Human Rights and Labour Advocates Phil Robertso.
Pre agentúru AFP dodal, že novinár bol „intenzívne vypočúvaný“, a povedal, že „ak sa teraz nezačne konať, pravdepodobne ho čaká zatknutie a ešte horšie veci“.
V minulom roku vo Vietname odsúdili novinára Nguyen Vu Binha na sedem rokov väzenia pre šírenia propagandy proti štátu. Vo februári odsúdili popredného nezávislého novinára na 30 mesiacov väzenia za príspevky na Facebooku, ktoré kritizovali vládu.
BBC vo vyhlásení uviedla, že novinár „nemôže opustiť Vietnam už niekoľko mesiacov, pretože úrady zadržali jeho občiansky preukaz a obnovený cestovný pas“. Jeho meno neuviedla. „Počas tohto obdobia bol náš novinár niekoľko dní vypočúvaný úradmi,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom v utorok. BBC nalieha na vietnamské úrady, aby mu umožnili okamžite odísť a vrátiť sa do práce poskytnutím obnoveného pasu.
Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie. Podľa BBC bol novinár vo Vietname kvôli rutinnej obnove pasu a návšteve rodiny.
Jedinou legálnou politickou stranou vo Vietname je komunistická strana. Popri rýchlom hospodárskom raste v krajine platí silná politická cenzúra, nefungujú tam slobodné médiá a disent je tvrdo potláčaný. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc je v krajine v súčasnosti väznených 28 novinárov.
Generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu To Lam v utorok pricestoval do Londýna, aby posilnil vzťahy s Britániou na „novú úroveň“, informovali štátne médiá.
Britský premiér Keir Starmer by mal preto v stredu na stretnutí s To Lamom upozorniť vietnamského vodcu, že „vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Vietnamom nemožno posilňovať na základe očividného porušovania slobody médií a ľudských práv“, pripomenul riaditeľ organizácie Asia Human Rights and Labour Advocates Phil Robertso.
Pre agentúru AFP dodal, že novinár bol „intenzívne vypočúvaný“, a povedal, že „ak sa teraz nezačne konať, pravdepodobne ho čaká zatknutie a ešte horšie veci“.
V minulom roku vo Vietname odsúdili novinára Nguyen Vu Binha na sedem rokov väzenia pre šírenia propagandy proti štátu. Vo februári odsúdili popredného nezávislého novinára na 30 mesiacov väzenia za príspevky na Facebooku, ktoré kritizovali vládu.