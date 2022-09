Médiá: Ukrajina vo vojne efektívne využíva moderné technológie

Washington/Londýn 13. septembra (TASR) - Ukrajina sa v čase vojny rozpútanej Ruskom stala efektívnym testovacím miestom pre celý rad moderných technológií - od mobilných aplikácií až po satelitné komunikačné systémy. Uviedol to bývalý generálny riaditeľ Google Eric Schmidt, informovala v utorok britská stanica BBC.



Schmidt, ktorý je teraz poradcom americkej vlády pre umelú inteligenciu, po nedávnej návšteve Ukrajiny uviedol, že civilný technologický sektor zohral na začiatku vojny rozhodujúcu úlohu pri obrane Kyjeva.



Pripomenul, že na Ukrajine "za jeden deň zorganizovali schôdzu parlamentu, zmenili príslušný zákon... a preniesli všetky svoje údaje z vládnych serverov v Kyjeve do cloudu."



Ďalším rozhodujúcim faktorom boli podľa neho kroky amerického podnikateľa Elona Muska, ktorý Ukrajine poskytol prístup k satelitnému komunikačnému systému Starlink, čím ochránil obyvateľstvo aj ukrajinskú armádu pred útokmi hackerov napojených na Rusko. Ukrajina zároveň dostala asi 20.000 setov súvisiacej techniky, ktorá okrem iného pomohla ukrajinskej armáde získavať súradnice ruských vojenských cieľov.



"Elon Musk je v tomto zmysle naozaj hrdina," konštatoval v pondelok Schmidt, podľa ktorého významnú rolu v konflikte zohrali aj mobilné aplikácie.



Objasnil napríklad, že do obľúbenej aplikácie DIJA (Deržava i ja - v preklade: Štát a ja) slúžiacej občanom Ukrajiny na svoju identifikáciu a komunikáciou s verejnou správou pribudla aj funkcia Electronic Enemy. Tá umožňuje hlásiť škody spôsobené ostreľovaním alebo správy o dislokácii ruských jednotiek.



Švajčiarska aplikácia pre zabezpečenú komunikáciu Threema zasa podľa Schmidta umožnila svojim používateľom posielať informácie ukrajinskej armáde bez toho, aby odhalili svoju identitu.



Podľa Schmidta ukrajinská armáda dostávala denne tisíce takýchto správ, ktoré následne filtrovala pomocou umelej inteligencie, uvádza BBC.