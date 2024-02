BBC: Ukrajina zničila zariadenie, ktorým Rusi korigovali dronové útoky

Kyjev/Londýn 6. februára (TASR) - Ukrajinská armáda tvrdí, že v blízkosti Krymského polostrova zničila zariadenie, ktoré ruskej armáde pomáhalo korigovať útoky s použitím bezpilotných lietadiel. Informovala o tom v utorok britská stanica BBC.



Vo vyhlásení ukrajinskej armády citovanom stanicou BBC sa spresňuje, že neďaleko Ruskom anektovaného Krymu bolo vyhodené do vzduchu zariadenie, ktoré zvyšovalo dolet iránskych prieskumných bezpilotných lietadiel Mohádžer-6 využívaných na ďalšiu korekciu útokov kamikadze dronov typu Šáhid na ciele na ukrajinskom území.



Toto zariadenie bolo podľa ukrajinskej armády nainštalované na nelegálne obsadenej ťažobnej plošine v Čiernom mori. Podľa ukrajinských médií ide o jednu z tzv. Bojkových veží.



Ukrajinská armáda svoju operáciu pri brehoch Krymu označila krycím názvom Citadela, pričom dodala, že akciu vykonali jednotky osobitného určenia "v zóne neustáleho hliadkovania ruského letectva a námorníctva".



Zasahujúca jednotka na sociálnych sieťach priblížila scenár svojej nočnej akcie: najprv sa člny 73. námorného operačného centra priblížili k ťažobnej plošine a nastražili tam výbušninu. Následne sa bojová skupina stiahla do bezpečnej vzdialenosti a vyhodila do vzduchu nepriateľský objekt - stožiar s anténou.



Ruská armáda toto vyhlásenie ukrajinských ozbrojených síl nekomentovala.



BBC dodala, že v čase vojny nemá možnosť overovať informácie zverejnené predstaviteľmi bojujúcich strán.



Názov Bojkove veže sa pre vrtné plošiny pri severozápadnom pobreží Ruskom okupovaného Krymského polostrova vžil pre okolnosti, za akých boli za za čias prezidenta Viktora Janukovyča obstarané.



Ministerstvo energetiky, ktoré vtedy viedol súčasný poslanec ukrajinskej Najvyššej rady Jurij Bojko, bolo totiž obvinené z porušenia ukrajinských zákonov a sprenevery verejných prostriedkov v obzvlášť veľkom rozsahu. Začiatkom roku 2014 sa plošiny nachádzali na Odeskom šelfovom ložisku, neskôr ich presunuli bližšie k pobrežiu Krymu.