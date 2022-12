Ukrajinská armáda pomáha ruským vojakov vzdať sa pomocou dronu

Londýn/Kyjev 13. decembra (TASR) — Velenie ukrajinských ozbrojených síl zverejnilo videonávod v ruštine, ktorý vojakom ruskej armády bojujúcim na Ukrajine radí, ako sa bezpečnejšie vzdať, a to za pomoci bezpilotného lietadla. V utorok o tom informovala britská stanica BBC.



Video je dostupné aj na účte generálneho štábu ukrajinskej armády na sociálnej sieti Facebook. "Rozhodli sme sa použiť drony, aby bol proces vzdania sa bezpečnejší," uvádza sa vo videu.



Vysvetľuje sa v ňom, že ruskí vojaci, ktorí sa rozhodnú vzdať, by mali najprv prostredníctvom platformy Telegram kontaktovať projekt Chcem žiť. Následne dostanú ďalšie pokyny a v prípade potreby im oznámia súradnice miesta a čas príletu kvadrokoptéry.



Na danom mieste a v určenom čase musí ruský vojak nadviazať vizuálny kontakt s dronom, dať ruky hore a nasledovať dron, ktorý ho bude navigovať na miesto stretnutia s vojakmi ukrajinskej armády.



Podľa pravidiel projektu Chcem žiť, ktorý existuje od polovice septembra, ukrajinská strana zajatcom z radov ruskej armády garantuje dodržiavanie Ženevských dohovorov, to znamená tri jedlá denne, lekársku starostlivosť, právnu podporu od medzinárodných organizácií, pravidelnú komunikáciu s príbuznými a možnosť výmeny za vojakov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí sú v zajatí v Ruskej federácii.



Súčasťou projektu Chcem žiť je aj návod, ako sa vyhnúť mobilizácii v Rusku, ktorú ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v polovici septembra a síce bola označená za ukončenú, ale príslušný výnos o tom Kremeľ nevydal, čo podľa viacerých ľudskoprávnych aktivistov vyvoláva právnu neistotu.



Tzv. čiastočná mobilizácia v Rusku bola vyhlásená 21. septembra a v rámci nej boli do bojov na Ukrajine povolané tisíce záložníkov.