BBC: V Brežnevovom rodisku na Ukrajine odstránili jeho bustu

Kyjev/Londýn 28. júla (TASR) - Ukrajinské úrady dali demontovať bustu generálneho tajomníka Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Leonida Brežneva, ktorá bola nainštalovaná na hlavnej ulici v meste Kamianske v Dnepropetrovskej oblasti.



Brežnev sa v tejto lokalite narodil v roku 1906 - v tom čase mesto patrilo do Jekaterinoslavskej oblasti Ruska, informovala v noci na piatok britská stanica BBC.



Primátor mesta Kamianske, ktoré sa za sovietskych čias volalo Dneprodzeržinsk, objasnil, že toto rozhodnutie bolo prijaté na základe ukrajinského zákona o zákaze imperiálnych a komunistických symbolov.



"Viem, že pre mnohých starších ľudí je Leonid Brežnev historickou osobnosťou, človekom, ktorý urobil veľa pre naše mesto. V súlade so zákonom o dekomunizácii musíme však túto bustu z verejného priestoru odstrániť," napísal primátor Andrej Belousov.



Vysvetlil, že busta bude premiestnená do mestského múzea a inštalovaná v aleji, "aby si každý mohol prísť uctiť pamiatku svojho rodáka", ak bude chcieť.



Ukrajinská verejnoprávna televízia Suspiľne konštatovala, že Brežnev "symbolizoval éru, ktorá sa snažila zničiť Ukrajincov a ich identitu".



BBC pripomenula, že v polovici apríla tohto roku ukrajinská Najvyššia rada prijala zákon, ktorý zakazuje symboly a toponymá spojené s ruskou imperiálnou politikou na Ukrajine vrátane oficiálnych symbolov Ruska, pričom od čias Moskovského cárstva až po súčasnú Ruskú federáciu.