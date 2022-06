BBC: Väčšina ministrov vyjadrila pred hlasovaním Johnsonovi podporu

Prečítajte si aj: Johnson privítal hlasovanie o nedôvere ako šancu posunúť sa vpred



Britský minister Michael Gove, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 6. júna (TASR) - Podporu britskému premiérov Borisovi Johnsonovi, ktorý bude v pondelok večer čeliť hlasovaniu o nedôvere v rámci svojej Konzervatívnej strany, verejne prejavilo 16 z 22 členov vlády. Vyplýva to z analýzy britskej stanice BBC.Na Johnsonovu stranu sa postavili napríklad šéfka diplomacie Liz Trussová, minister zdravotníctva Sajid Javid či minister financií Rishi Sunak.Johnsona okrem iných obhajuje minister pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michael Gove. Ten poukázal napríklad na to, že britský líder prijal podľa neho správne rozhodnutia v súvislosti s brexitom a koronavírusovou pandémiou. Zdôraznil tiež, že v súčasnosti je nutné zamerať sa na obranu Ukrajiny a podporu ekonomického rastu.Johnson vo svojom prvom verejnom vyhlásení po tom, čo bolo oznámené hlasovanie o nedôvere, na Twitteri poukázal na to, že Británia dodá ukrajinským silám systémy raketového delostrelectva, ktoré majú účinne pomôcť odvracať ruské útoky. Dodal, že Londýn nemôže stáť bokom, keď ruská armádaŽiadosť o hlasovanie o nedôvere Johnsonovi podporilo najmenej 54 konzervatívcov. Johnson potrebuje získať aspoň 180 hlasov z 359 poslancov Konzervatívnej strany. Ak v hlasovaní uspeje, ďalšie takéto hlasovanie sa môže podľa súčasných pravidiel konať najskôr až o rok. Niektorí komentátori však podľa agentúry AFP tvrdia, že ak by vyhral len tesne, výrazne by to otriaslo jeho pozíciou.Johnson sa stal predsedom Konzervatívnej strany v júli 2019, keď v súvislosti s brexitovou politikou odstúpila jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Ona sama sedem mesiacov predtým takisto čelila hlasovaniu o nedôvere.