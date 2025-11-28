Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BBC: Voči Andrijovi Jermakovi nevzniesli obvinenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Britský denník Financial Times (FT) konštatuje, že Jermak je na Ukrajine vnímaný ako polarizujúca osobnosť, ktorá v pozícii šéfa prezidentskej kancelárie nadobudla bezprecedentnú moc.

Autor TASR
Kyjev 28. novembra (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) v piatok nevzniesli žiadne obvinenie voči šéfovi kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijovi Jermakovi, v ktorého bydlisku sa uskutočnila policajná prehliadka. S odvolaním sa na ukrajinské médiá o tom v piatok informovala britská stanica BBC, píše TASR.

Spravodajský web zn.ua však tvrdí, že NABU sa chystá Jermaka obviniť v kauze Mindič. Podľa iných zdrojov by toto obvinenie mohlo súvisieť s Jermakovým záujmom o jeden z domov v obci Kozyn neďaleko Kyjeva.

Timur Mindič je spoluzakladateľom štúdia Kvartal 95 a bývalým obchodným partnerom Volodymyra Zelenského z čias, keď ešte nebol ukrajinským prezidentom.

NABU a SAP považujú Mindiča za hlavnú postavu rozsiahlej sprenevery v spoločnosti Enerhoatom, ktorá prevádzkuje všetky jadrové elektrárne na Ukrajine. O odhalení tejto kauzy oba úrady informovali začiatkom novembra. Vyšetrovanie sa týka úplatkov vyplatených pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Táto kauza už stála funkcie dvoch ministrov a prinútila Zelenského urobiť zmeny v riadení energetického sektora.

Britský denník Financial Times (FT) konštatuje, že Jermak je na Ukrajine vnímaný ako polarizujúca osobnosť, ktorá v pozícii šéfa prezidentskej kancelárie nadobudla bezprecedentnú moc. Zelenskyj Jermaka nedávno poveril vedením rokovaní o americkom mierovom pláne s predstaviteľmi vlády prezidenta Donalda Trumpa. Súčasne sa však množia výzvy na Jermakovo odvolanie, a to aj v radoch poslancov Zelenského strany Sluha národa. Podľa FT však ukrajinský prezident nedávno na stretnutí za zatvorenými dverami poslancom povedal, že Jermaka neodvolá.
