Vojaci v Mariupole sa nevzdávajú a pokračujú v obrane mesta

Kyjev 17. apríla (TASR) - Ukrajinská strana sa podľa všetkého zatiaľ nevzdáva v obliehanom čiernomorskom meste Mariupol ruským ozbrojeným silám, informuje britská stanica BBC.



Poradca mariupolského starostu Petro Andriuščenko na sociálnej sieti Telegram v nedeľu napísal, že obrancovia naďalej bránia mesto aj napriek ponuke Moskvy, že vojakom kladúcim v Mariupole odpor ušetria ruskí vojaci životy, ak sa vzdajú.



Andriuščenko dodal, že nepriateľské akcie Rusov sa nesústreďujú len na oceliarne Azovstaľ, kde ukrajinskí vojaci údajne uviazli. "Počas bojov okupanti znova pálili delostrelectvom aj na súkromné obytné budovy," spresnil starostov zástupca.



Ruská armáda dala obrancom Mariupola ultimátum, že ak sa vzdajú v priebehu nedele medzi 05.00 a 12.00 h SELČ, bude ich bezpečnosť zaručená.



Moskva spresnila, že s vojakmi, ktorí pristúpia na jej ponuku, sa bude zaobchádzať v súlade so Ženevským dohovorom o vojnových zajatcoch. V ruskom vyhlásení sa však neuvádza, čo sa stane s vojakmi, ktorí odmietnu prestať bojovať do stanoveného limitu.



Mariupol čelí ostreľovaniu už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára. Ide totiž o strategické prístavné mesto, ktorého získanie by Rusku umožnilo územne prepojiť anektovaný Krymský polostrov s proruskými odštiepeneckými regiónmi v Donbase.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v jednom zo svojich vystúpení v sobotu upozornil, že "eliminácia" zostávajúcich bojovníkov v Mariupole by znamenala koniec rozhovorov s Ruskom.