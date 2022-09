BBC World Service prepustí takmer 400 zamestnancov

Londýn 29. septembra (TASR) - Verejnoprávna BBC vo štvrtok oznámila, že takmer 400 zamestnancov BBC World Service príde o pracovné miesto. Prepúšťanie súvisí so znižovaním nákladov a prechodom na digitálne platformy. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Dnešné návrhy obsahujú zrušenie celkovo zhruba 382 pracovných miest," uviedla BBC v online vyhlásení. Ak zamestnanci a odbory schvália príslušné návrhy, BBC World Service už nebude vysielať v arabčine, perzštine, kirgizštine, hindčine, bengálčine, čínštine, indonézštine, tamilčine a urdčine.



Niektoré redakcie sa z Londýna presunú do iných krajín: thajská sa presťahuje do Bangkoku, kórejská do Soulu a bengálska do Dháky. Program "Focus on Africa" bude vysielať z Nairobi.



Tieto kroky BBC zdôvodnila úsporami. Jej medzinárodné vysielanie, ktoré v súčasnosti funguje v 40 jazykoch a týždenne ho počúva okolo 364 miliónov ľudí, musí ušetriť 28,5 milióna libier. Celkové úspory majú dosiahnuť 500 miliónov libier. Ďalším dôvodom sú zmeny v návykoch poslucháčov, pretože čoraz viac ľudí sleduje správy online. Služba BBC World Service je financovaná z koncesionárskych poplatkov. V súčasnosti to je 159 libier a platí ho každá domácnosť s televízorom.



Už teraz je výlučne v digitálnom formáte 11 jazykových služieb - okrem iných vysielanie srbské, ruské, turecké, vietnamské, thajské, azerbajdžanské či brazílske. V rámci plánov na reštrukturalizáciu sa k nim pridá čínština, indonézština, gudžarátčina, pidžin, igboština, urdčina a jorubčina.



Stanica BBC ešte v júli predstavila plány na zlúčenie televízie BBC World News a podobnej domácej britskej stanice do jedného kanála, ktorý má byť spustený v apríli budúceho roku.