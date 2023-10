BBC: Za pokusom o atentát na proruského politika Carjova je SBU

Kyjev/Londýn 28. októbra (TASR) — Piatkový pokus o atentát na proruského politika Oleha Carjova je výsledkom „špeciálnej operácie Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU). TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy ukrajinského vysielania BBC, ktoré sa odvoláva na zdroj v ukrajinských ozbrojených silách.



„Už dlho je na zozname zradcov, ktorí sa musia zodpovedať za svoje zločiny. Carjov je úplne legitímny cieľ. Nie je to len fanatik 'ruského sveta', ale človek, ktorý osobne prišiel s ruskými tankami dobyť Kyjev,“ cituje BBC zdroj z prostredia SBU.



Zdroj tiež potvrdil informáciu ruských telegramových kanálov, že Carjov bol dvakrát postrelený, i to, že jeho stav je kritický. K atentátu došlo v prímorskom letovisku Jalta na anektovanom Krymskom polostrove, kde Carjov vlastní sanatórium.



Bývalého poslanca ukrajinského parlamentu Carjova Moskva údajne pripravovala na to, aby po ruskej invázii viedol bábkovú vládu v Kyjeve. Carjov tieto špekulácie odmietol, keď o nich informoval denník Financial Times s odvolaním sa na americké tajné služby.



Po Carjovovi je od roku 2014 na Ukrajine vyhlásené pátranie a v neprítomnosti bol odsúdený na 12 rokov väzenia.