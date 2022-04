BBC: Za ruskú ropu sa platí krvavými peniazmi, tvrdí Zelenskyj

Kyjev 14. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok obvinil európske krajiny, ktoré pokračujú v nákupe ruskej ropy, že zarábajú peniaze na "krvi iných ľudí". Vyslovil sa tak v rozhovore pre stanicu BBC.



Zelenskyj zmienil konkrétne Nemecko a Maďarsko. Obe krajiny obvinil z blokovania snáh o embargo na dovoz energií z Ruska, čo pre Moskvu tento rok predstavuje až 250 miliárd libier - čo je nárast o viac ako tretinu v porovnaní s minulým rokom.



Medzi predstaviteľmi ukrajinského vedenia narastá frustrácia z Nemecka, ktoré síce podporilo niektoré sankcie proti Rusku, ale zatiaľ odolávalo výzvam na podporu tvrdších krokov pri dovoze ropy.



"Niektorí naši priatelia a partneri chápu, že teraz je iná doba, že to už nie je otázka obchodu a peňazí," povedal Zelenskyj. "Je to otázka prežitia," uviedol.



Ukrajinský prezident takisto v interview znova vyzval západné krajiny, aby dodali na Ukrajinu ďalšie zbrane.



"Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, niektoré európske krajiny - snažia sa pomôcť a pomáhajú. Ale aj tak to potrebujeme skôr, skôr a rýchlejšie. Kľúčové slovo je teraz," dodal.