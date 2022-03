BBC: Zelenskyj prostredníctvom prenosu vystúpi v britskom parlamente

Londýn 8. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok prostredníctvom videokonferencie vystúpi na pôde Dolnej snemovne britského parlamentu. Oznámil to predseda Dolnej snemovne Lindsay Hoyle. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Hoyle povedal, že bolo preňho cťou vyhovieť Zelenského "historickej" žiadosti, píše BBC. Ukrajinský prezident vystúpi s prejavom o 17.00 h miestneho času (18.00 h SEČ).



Každý člen parlamentu chce podľa Hoyla počuť prezidenta, ktorý sa prihovorí z Ukrajiny. "Pre Dolnú snemovňu je to významná príležitosť," povedal Hoyle a zároveň vyjadril poďakovanie personálu britského parlamentu, ktorý uskutočnenie tohto prenosu umožnil.



Poslanci britského parlamentu budú môcť Zelenského sledovať na obrazovkách umiestnených v priestoroch snemovne. K dispozícii bude aj viac ako 500 slúchadiel s mikrofónom so simultánnym prekladom do angličtiny.