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BBC zruší v rámci úsporných opatrení 550 pracovných miest
Podľa The Telegraph taktiež sa prehodnocujú televízne a rozhlasové stanice a ich zamestnanci sa ešte v stredu dozvedia, či škrty zasiahnu aj ich programy.
Autor TASR
Londýn 17. júna (TASR) - Britský verejnoprávny vysielateľ BBC zruší v rámci úsporných opatrení pod vedením nového generálneho riaditeľa Matta Brittina 550 pracovných miest a ukončí niektoré programy. Informuje o tom TASR na základe správ stanice Sky News a agentúry Reuters odvolávajúcej sa na denník The Telegraph.
Podľa The Telegraph taktiež sa prehodnocujú televízne a rozhlasové stanice a ich zamestnanci sa ešte v stredu dozvedia, či škrty zasiahnu aj ich programy.
Úsporné opatrenia by mali počet zamestnancov vysielateľa v najbližších troch rokoch znížiť celkovo až o približne 2000, pričom najsilnejšie by malo byť zasiahnuté BBC News.
Brittin sa v máji stal novým generálnym riaditeľom BBC po tom, čo jeho predchodca Tim Davie odstúpil z funkcie po škandále s dokumentárnym filmom „Trump: A Second Chance?“ v programe Panorama.
V ňom autori spojili dve rôzne časti prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa zo 6. januára 2021, ktoré v skutočnosti povedal s odstupom takmer jednej hodiny. Vznikol tak dojem, že končiaci prezident priamo vyzýval na násilie, čo sa skončilo pochodom na Kapitol.
Šéf Bieleho domu podal za to na BBC žalobu a žiada 10 miliárd dolárov ako odškodné za ohováranie a porušenie floridského zákona zakazujúceho klamlivé a nekalé obchodné praktiky.
Podľa The Telegraph taktiež sa prehodnocujú televízne a rozhlasové stanice a ich zamestnanci sa ešte v stredu dozvedia, či škrty zasiahnu aj ich programy.
Úsporné opatrenia by mali počet zamestnancov vysielateľa v najbližších troch rokoch znížiť celkovo až o približne 2000, pričom najsilnejšie by malo byť zasiahnuté BBC News.
Brittin sa v máji stal novým generálnym riaditeľom BBC po tom, čo jeho predchodca Tim Davie odstúpil z funkcie po škandále s dokumentárnym filmom „Trump: A Second Chance?“ v programe Panorama.
V ňom autori spojili dve rôzne časti prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa zo 6. januára 2021, ktoré v skutočnosti povedal s odstupom takmer jednej hodiny. Vznikol tak dojem, že končiaci prezident priamo vyzýval na násilie, čo sa skončilo pochodom na Kapitol.
Šéf Bieleho domu podal za to na BBC žalobu a žiada 10 miliárd dolárov ako odškodné za ohováranie a porušenie floridského zákona zakazujúceho klamlivé a nekalé obchodné praktiky.