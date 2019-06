BBC zverejnila nové odhalenia v kauze Skripaľ

Nezávislé zdroje pre BBC potvrdili, že bol vedúcim tímu a v čase, keď bol v Londýne, bol v spojení s dôstojníkmi GRU v Moskve.

Londýn 29. júna (TASR) - Činnosť osôb podozrivých v prípade pokusu o otravu bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije mohol riadiť ruský občan Denis Sergejev, ktorý do Británie pricestoval pod menom Sergej Fedotov.



V televíznej relácii Newsnight o tom v piatok informovala britská spravodajská stanica BBC.



Z vyšetrovania Newsnight vyplýva, že Sergejev má zrejme hodnosť generálmajora, slúži na hlavnej správe generálneho štábu (GRU) ruského ministerstva obrany.



Sergejev údajne pricestoval na londýnske letisko Heathrow 2. marca 2018 a 4. marca 2018 zasa z mesta odcestoval. Práve v ten deň došlo v meste Salisbury k pokusu o otrávenie Skripaľovcov.



Sergejev podľa BBC býval v Londýne neďaleko Paddingtonskej železničnej stanice. Jeho pohyb po Londýne sa podarilo zistiť vďaka dátam z jeho mobilu. Z nich okrem iného vyplynulo, že Sergejev si letenky do Londýna kupoval tesne pred samotným odletom.



BBC následne porovnala údaje zo Sergejevovho mobilu so zisteniami, ktoré má polícia o pohybe dvoch ďalších podozrivých v prípade - Ruslana Boširova a Aleksandra Petrova.



BBC tvrdí, že Sergejev mal čas, aby sa s nimi osobne stretol. Následne Boširov a Petrov odcestovali do Salisbury.



Zdroje BBC tvrdia, že jediné telefónne číslo, na ktoré Sergejev volal, mohlo patriť jeho spojke z ruskej rozviedky.



Toto číslo bolo zaregistrované na bežnú SIM kartu a roky nebolo používané. BBC uviedla, že Sergejev z tohto čísla prijal desať hovorov a on sám naň telefonoval raz - 4. marca pred odchodom z Paddingtonskej stanice.



Británia tvrdí, že Skripaľovci boli obeťou otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok vyvinutou ešte za čias existencie Sovietskeho zväzu. Uvádza tiež, že podozrivými z účasti na čine sú aj agenti GRU Ruslan Boširov a Aleksandr Petrov.



Meno Sergejeva sa v prípade objavilo až neskôr. Podľa investigatívneho portálu Bellingcat pricestoval do Londýna pod menom Sergej Fedotov.



Portály Bellingcat a The Insider, ako aj bulharský denník Kapital prednedávnom informovali, že Sergejev bol v roku 2015 zapletený do inej otravy s použitím látky typu novičok.



Bellingcat a The Insider okrem toho už dávnejšie zverejnili aj údajne pravé mená dvojice agentov - Petrov sa v skutočnosti volá Aleksandr Miškin a Boširov je pravým menom Anatolij Čepiga. Obaja sú príslušníkmi GRU a v roku 2014 dostali titul Hrdina Ruska.



Britská premiérka Theresa Mayová v piatok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konalo počas summitu G20 v japonskej Osake, uviedla, že Británia má dôkazy, že za otravou Skripaľa stojí Rusko. Dodala, že dvaja Rusi, ktorí podľa Londýna útok spáchali, musia predstúpiť pre súd.



Agentúra AFP poznamenala, že Londýn i Washington označujú GRU za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre záujmy Západu zo strany Ruska.



Londýnska polícia sa k najnovším zisteniam odmietla vyjadriť vzhľadom na "prebiehajúce vyšetrovanie," uviedla agentúra AFP.