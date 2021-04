BBC:Väčšina ľudí je presvedčená o zjednotení Írska v priebehu 25 rokov

Dublin 21. apríla (TASR) - Viac ako polovica obyvateľov Severného Írska a Írskej republiky je presvedčená, že tieto dve krajiny budú opäť zjednotené v priebehu najbližších 25 rokov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu stanice BBC zverejnených v utorok.



Prieskum uskutočnili začiatkom apríla na vzorke približne 2845 osôb v Severnom Írsku a 1100 v Írsku.



Celkovo 54 percent respondentov v Írsku a 51 percent v Severnom Írsku vyjadrilo presvedčenie, že Severné Írsko o 25 rokov už nebude súčasťou Spojeného kráľovstva.



Väčšina respondentov v oboch krajinách sa takisto domnieva, že zmena v podobe odčlenenia Severného Írska od Spojeného kráľovstva sa neuskutoční v priebehu najbližších desiatich rokov.



V Severnom Írsku by 49 percent ľudí hlasovalo za zotrvanie svojej krajiny v Spojenom kráľovstve a 43 percent by podporilo zjednotené Írsko, píše na svojej webovej stránke BBC.



V Írsku by zjednotenie podporilo 51 percent ľudí a za zotrvanie Severného Írska v Spojenom kráľovstve by sa vyslovilo 27 percent.



V referende o brexite v roku 2016 hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ 56 percent ľudí v Severnom Írsku, ktoré má 1,9 milióna obyvateľov.