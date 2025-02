Bearbocková: Diskusie o európskych silách na Ukrajine sú predčasné

Berlín 18. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa v utorok pridala ku kancelárovi Olafovi Scholzovi a súčasnú diskusiu o vyslaní európskych mierových jednotiek na Ukrajinu označila za predčasnú. Píše o tom TASR podľa agentúry DPA.



"Do tejto horúcej vojny nebudú vyslaní žiadni vojaci," povedala Baerbocková pre verejnoprávnu televíziu ZDF. Uznala však, že v budúcnosti bude "udržanie mieru na Ukrajine úlohou Európy", a vyhlásila, že o ukončení vojny sa nemôže rokovať bez účasti Ukrajiny alebo európskych štátov.



Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti Forsa pre časopis Stern by 49 percent Nemcov privítalo nasadenie nemeckých jednotiek na Ukrajine, ktoré by boli súčasťou mierových síl dohliadajúcich na prímerie. S nasadením nemeckých vojakov naopak nesúhlasí 44 percent opýtaných.



V podobnom duchu ako Baerbocková sa v pondelok po skončení zasadnutia lídrov niektorých európskych krajín v Paríži vyjadril nemecký kancelár Olaf Scholz. Akékoľvek diskusie o vyslaní európskych vojakov ako mierových jednotiek na Ukrajinu počas prebiehajúcej vojny označil za predčasné a veľmi nevhodné.



Stretnutie európskych lídrov sa uskutočnilo krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil zámer viesť jednostranné mierové rokovania s Ruskom o Ukrajine, a po vyhlásení, že americké jednotky sa nebudú podieľať na zabezpečení akejkoľvek výslednej mierovej dohody na Ukrajine.



Na adresu utorkových rokovaní medzi ruskými a americkými predstaviteľmi v Saudskej Arábii Baerbocková povedala, že "by sme (ruského prezidentovi Vladimirovi) Putinovi nemali robiť láskavosť tým, že z týchto rozhovorov urobíme niečo väčšie, než v skutočnosti sú". Podľa nej v rokovaniach ministrov zahraničných vecí oboch štátov ide najmä o to, aby spolu krajiny nadviazali kontakt.