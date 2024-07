Bearbocková: Nie je možné pokračovať vo vojenskej spolupráci s Nigerom

Berlín 17. júla (TASR) - Nemecko už nemôže vojensky spolupracovať s Nigerom, pretože vo vzťahoch s vojenským režimom tejto západoafrickej krajiny chýba dôvera, uviedla v utorok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nemecko už začiatkom júla oznámilo, že do 31. augusta ukončí operácie na svojej leteckej základni v Nigeri a stiahne zvyšné tri desiatky svojich vojakov.



"Nebolo možné pokračovať, pretože predchádzajúca dôvera už neexistuje," povedala Baerbocková počas návštevy Pobrežia Slonoviny a dodala, že Nemecko nezastavilo humanitárnu pomoc Nigeru, pretože tamojší obyvatelia nie sú zodpovední za to, čo sa stalo.



Niger je od vlaňajšieho júla riadený vojenským režimom, ktorý zvrhol prezidenta Mohameda Bazouma a odvtedy ho väzní. Režim sa odvrátil od ostatných západných spojencov, ako sú Francúzsko a Spojené štáty, a priklonil sa k Rusku, píše AFP.



Nemecko a Niger koncom mája dosiahli dočasnú dohodu, ktorá umožňuje nemeckej armáde pokračovať v prevádzke leteckej základne v hlavnom meste Niamey do konca augusta. Rokovania o predĺžení tejto dohody však stroskotali najmä preto, že personál základne by už nemal nárok na imunitu pred trestným stíhaním.