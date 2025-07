Beatlesový bubeník Ringo Starr oslavuje 85 rokov

Ringo Starr, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo

Londýn 6. júla (TASR) - Ako bubeník-samouk stál pri zrode jednej z najslávnejších kapiel všetkých čias vďaka svojim pevným rytmom, svojráznym výplniam a skromnej osobnosti. Ringo Starr, anglický hudobník, skladateľ a herec, ktorý dosiahol medzinárodnú slávu s The Beatles, oslavuje v pondelok 7. júla 85 rokov.Starr je momentálne najdlhšie žijúcim členom skupiny The Beatles. Ďalším žijúcim ex-Beatlom je 83-ročný Paul McCartney. Druhú polovicu legendárneho kvarteta z Liverpoolu tvorili už zosnulí John Lennon (zomrel v roku 1980 vo veku 40 rokov) a George Harrison (zomrel v roku 2001 ako 58-ročný).Starrov netradičný bubenícky štýl (podľa jeho slov spôsobený tým, že je ľavák, ale hrá na bicie pre pravákov) je často oceňovaný ako kľúčový zdroj jedinečného zvuku The Beatles. Časopis Rolling Stone o ňom často píše ako o najlepšom bubeníkovi všetkých čias:Ringo Starr sa narodil 7. júla 1940 v liverpoolskej štvrti Dingle ako Richard Starkey. Vyrastal v chudobnom robotníckom prostredí. Z dôvodu chabého zdravotného stavu absolvoval tiež niekoľko dlhých hospitalizácií. Hoci mal problémy so školou, prejavil sa uňho talent na scénické umenie. Čoskoro preto uprednostnil hudbu pred kariérou strojníka, za ktorého sa vyučil.Starkey založil svoju prvú kapelu vo veku 15 rokov a bubnoval s liverpoolskou skupinou Rory Storm & The Hurricanes, keď sa v roku 1962 na turné v západonemeckom Hamburgu stretol s The Beatles, ktorí v tom čase už získavali slávu. Lennon, McCartney a manažér skupiny Brian Epstein sa potom rozhodli, že Ringo Starr, čo už bolo Starkeyho adoptované umelecké meno, by sa do formácie hodil lepšie ako vtedajší bubeník Pete Best.Starr získal angažmán vo Fab Four, ako sú The Beatles niekedy označovaní, v auguste 1962. Hoci ho zatienila autorská dvojica Lennon-McCartney, aj on skladateľsky prispel k niekoľkým piesňam. Naspieval tiež hity ako „Yellow Submarine“, „With a Little Help from My Friends“ a „Octopus's Garden“. Zároveň bol neutralizačným prvkom medzi zvyšnými členmi skupiny, medzi ktorými v druhej polovici 60. rokov narastalo napätie.Po rozpade The Beatles v roku 1970 sa Starr, rovnako ako všetci ostatní bývalí „chrobáci“, vydal na sólovú dráhu. Debutoval ešte v tom istom roku platňou „Sentimental Journey“. Za jeho najúspešnejší počin sa považuje album „Ringo“ z roku 1973, na ktorom ako hudobníci hosťovali Lennon, McCartney i Harrison. Starr dosiaľ vydal 21 štúdiových albumov, z nich najnovší „Look Up“ vyšiel v januári. Jeho diskografia okrem toho obsahuje i desať koncertných albumov, osem kompilácií a šesť EP.Starr si vyskúšal aj herectvo a počas nakrúcania komédie „Caveman“ (1981) sa zoznámil s americkou herečkou a bývalou „Bond-Girl“ Barbarou Bachovou, ktorá sa stala jeho manželkou. Už v roku 1975 sa rozviedol s prvou manželkou Maureen Coxovou, s ktorou sa zosobášil v roku 1965 a má s ňou tri deti vrátane syna Zaka, ktorý je taktiež hudobník. Bachová má z predchádzajúceho zväzku dve deti vrátane scenáristky Francesky Gregoriniovej.Slávny bubeník v roku 1989 založil superskupinu Ringo Starr & His All-Starr Band, s ktorou dodnes vystupuje. Venuje sa i charitatívnym projektom. Striedavo žije v Londýne a Los Angeles. Jeho životným heslom je "mier a láska". V roku 2018 ho povýšili do šľachtického stavu za zásluhy v oblasti hudby a získal titul sir.