Beattyová chce, aby zakáz použitia Trumpovho mena na Kennedyho centre
Autor TASR
Washington 26. marca (TASR) - Demokratická poslankyňa Joyce Beattyová za štát Ohio v americkej Snemovni reprezentantov požiadala federálny súd, aby zabránil vedeniu Kennedyho centra vo Washingtone umiestniť meno prezidenta USA Donalda Trumpa na svoju budovu a ďalšie označenia. TASR o tom píše podľa webu The Hill.
Beattyová ako členka správnej rady centra múzických umení z úradnej moci v návrhu argumentuje tým, že Kongres zákonom jednoznačne ustanovil, že centrum bude niesť len meno bývalého prezidenta Kennedyho.
„Neexistuje jasnejšie alebo závažnejšie porušenie fiduciárnej (právnej) povinnosti, ako keď Rada ignorovala ústredný účel inštitúcie, ktorú má chrániť a ktorú Kongres zakotvil v zákone: zachovať Centrum ako pamätník Johna F. Kennedyho – a nikoho iného,“ napísali jej právnici v návrhu.
Beattyová v decembri zažalovala Trumpa a ďalších členov predstavenstva centra pre snahy o jeho „premenovanie, zatvorenie a zrušenie“. Jej žaloba prišla niekoľko dní po tom, ako predstavenstvo, ktoré osobne ustanovil Trump, hlasovalo za zmenu názvu inštitúcie, aby obsahoval jeho meno a po aktualizácii aj pomenovanie budovy.
Trump a ním vytvorená rada doteraz nepredložili „súvislú obhajobu svojich očividne nezákonných činov“, tvrdia Beattyovej právnici Norm Eisen a Nathaniel Zelinsky v podaní.
„Rada postaví... budovu, ktorá bude označená ako Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho,“ znie zákon, ktorým bolo zriadené Kennedyho centrum. Slovo „označená“ právne jasne stanovilo Kennedyho meno ako jediné eponymum (názov odvodený od mena osoby alebo miesta).
Zákon ustanovil, že správcovia musia „zabezpečiť“, aby „vo verejných priestoroch centra neboli určené ani inštalované žiadne ďalšie pamätníky ani plakety“ s menami, uviedli. Tri možné výnimky – plaketa potvrdzujúca dar zo zahraničia, darovacia plaketa na divadelnej stoličke alebo krabici či akýkoľvek nápis na určitých stenách centra – sa tu neuplatňujú.
„Žiadna z týchto konkrétnych výnimiek neumožňuje správcom pridať meno prezidenta Trumpa na fasádu Centra – nad meno prezidenta Kennedyho – a premenovať Centrum na ‚Trump Kennedy Center‘,“ napísali v súdnom podaní.
Beattyová sa tiež snaží zablokovať Trumpov plán na dva roky uzavrieť Kennedyho centrum, aby ho „úplne prestaval“. Federálny sudca začiatkom tohto mesiaca povolil demokratke z Ohia zúčastniť sa na zasadnutiach správnej rady, kde bol plán formalizovaný. Rade však nenariadil, aby mala umožnené hlasovať o hroziacom uzatvorení Centra.
