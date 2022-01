Beaune: Francúzsko chce, aby CoFoE bola úspechom občanov EÚ

Brusel/Paríž 10. januára (TASR) - Francúzsko aj francúzske predsedníctvo v Rade EÚ urobia všetko pre to, aby sa prebiehajúca Konferencia o bezpečnosti Európy (CoFoE) skončila úspešne a s výsledkami v prospech občanov. Uviedol to francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune.



Beaune počas stretnutia s európskymi novinármi minulý týždeň v Paríži pri príležitosti začiatku francúzskeho predsedníctva pripomenul, že Paríž chce na čele EÚ pokračovať v aktivitách CoFoE. Zároveň mieni naplniť očakávania občanov Francúzska, ako ich formulovali vlani v septembri počas diskusií vo všetkých 18 francúzskych regiónoch. Spresnil, že záverečný odkaz všetkých regionálnych panelov bol predložený vláde na jeseň. Odporúčania občanov vo Francúzsku a v Európe podľa neho pomohli určiť priority polročného francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.



Na otázku novinárov, či nehrozí, že CoFoE skončí neúspechom, Beaune vyjadril istotu, že konferencia sa skončí v máji tohto roku a zozbierané názory občanov krajín EÚ sa podarí premietnuť do záverov konferencie a konkrétnych reforiem.



Dodal, že na činnosti konferencie, debatách s občanmi a na plenárnej konferencii CoFoE sa angažuje osobne. Podľa jeho slov vláda pozorne vníma aj návrhy občanov pribúdajúce na digitálnej platforme CoFoE a zohľadňuje aj výsledok priamych konzultácii s mladou generáciou, k čomu došlo po prvýkrát v histórii Francúzska.



Beaune pripomenul, že viaceré členské krajiny organizujú podobné podujatia s občanmi, a vyjadril nádej, že podnety a príspevky občanov sa do mája vykryštalizujú do ucelenej syntézy, ktorú následne zhodnotí francúzsky prezident Emmanuel Macron, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a budúci šéf Európskeho parlamentu.



Do začiatku januára bolo zozbieraných niekoľko tisíc návrhov vo viacerých tematických kategóriách. Beaune uviedol, že francúzske predsedníctvo sa zhoduje s Európskou komisiou v názore, že treba konať rýchlo. Je potrebné zhrnúť všetky občianske podnety do piatich až desiatich väčších tematických celkov a prijať opatrenia, aby sa požiadavky ľudí premenili na konkrétne kroky, zdôraznil.



"Nemôžem predvídať konečný výsledok celoeurópskej konferencie, ale poznáme regionálne a národné výsledky francúzskeho snaženia, kde vynikli štyri hlavné témy: klíma; bezpečnosť a obrana; priemyselná politika a investície; a hodnoty a ochrana právneho štátu," uviedol Beaune.



Za zaujímavý fakt označil, že mladí Francúzi ako hlavnú prioritu označili ochranu hodnôt EÚ. Chcú viac mobility pre Európanov, posilnenie programu Erasmus, ochranu práv žien a menšín, slobodu tlače a nezávislosť justície.



"Francúzsko sa veľmi angažovalo za presadenie tejto konferencie. Von der Leyenová ju podporila v správe o stave Únie v septembri 2019, horlivo ju presadzoval aj europarlament, ale covid a medziinštitucionálne spory ju oneskorili o celý rok," opísal situáciu Beaune.