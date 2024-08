Beetlejuice Beetlejuice zožal v Benátkach štvorminútový potlesk

Bratislava 30. augusta (TASR) - Pokračovanie filmovej klasiky Beetlejuice, ktorú nakrútil režisér Tim Burton pred viac ako 36 rokmi, otvorilo v stredu (28. 8.) v poradí 81. ročník Medzinárodného filmového festivalu Benátky. Hororová komédia Beetlejuice Beetlejuice príde do slovenských kín 5. septembra. Informuje o tom Peter Gašparík, PR manažér spoločnosti Continental film.



Premiérové publikum na benátskom festivale si podľa jeho slov film skutočne získal. Diváci ho ocenili štvorminútovým potleskom. "Pričom viac ako pol minúty tlieskali do rytmu filmovej melódie. Prvé ohlasy hovoria o mimoriadne vydarenom návrate, ktorý dokonca podľa viacerých recenzentov prekonáva originál," poznamenal Gašparík.







Spresňuje, že herec Michael Keaton sa v úlohe zlomyseľného ducha vracia s neuveriteľnou energiou a jeho výkon pochvaľujú prakticky všetky recenzie. "Ale celé herecké obsadenie si údajne svoje roly vyslovene užíva - od Jenny Ortegy v úlohe svojskej tínedžerky, cez Winonu Ryder v úlohe matky, ktorá dávno pred dcériným narodením už mala s nevyspytateľným duchom tú česť, až po Monicu Belluci ako charizmatickú Beetlejuiceovu manželku či Willema Dafoea v role záhrobného detektíva," približuje distribučná spoločnosť.



Fanúšikovia režiséra a scenáristu Tima Burtona (Batman, Mars útočí, Nožnicovoruký Edward, seriál Wednesday) sa môžu tešiť na nový príbeh. Po nečakanej rodinnej tragédii sa tri generácie rodiny Deetzovcov vracajú do mestečka Winter River, ktoré bolo kedysi ich domovom. Život Lydie, stále poznačený stretnutím s duchom Beetlejuiceom, sa obráti hore nohami, keď jej rebelujúca dospievajúca dcéra Astrid objaví tajomný model mesta v podkroví a náhodne sa vďaka tomu otvorí portál do posmrtného života. "S problémami v oboch ríšach je len otázkou času, kým niekto trikrát vysloví meno Beetlejuice a bláznivý duch sa vráti, aby rozpútal chaos sebe vlastný," uvádza Continental film k hororovej komédii Beetlejuice Beetlejuice. Dodáva, že sa bude premietať okrem iného aj vo formátoch 4DX, DBOX a IMAX.