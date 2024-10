Bejrút i arabská štvrť Jeruzalema oslavovali útok Iránu na Izrael

Bejrút 1. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok privítalo iránske raketové útoky na Izrael ako pomstu za smrť svojho vodcu Ismáíla Haníju, vodcu proiránskeho hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha a zástupcu operačného veliteľa iránskych Revolučných gárd brigádneho generála Abbása Nilforúšána. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Raketový útok Iránu na Izrael oslavovali v utorok večer i obyvatelia južných predmestí libanonskej metropoly Bejrút – streľbou do vzduchu či trúbením klaksónov svojich áut, uviedla agentúra AFP. Pripomenula, že juh Bejrútu je označovaný za baštu proiránskeho militantného hnutia Hizballáh.



Libanonská tlačová agentúra LNA vo svojom spravodajstve napísala, že z južných predmestí bolo počuť intenzívnu streľbu z automatických zbraní, ktorou ľudia prejavovali radosť z odpálenia rakiet z Iránu smerom na Izrael.



V rovnakom duchu informoval aj spravodajca AFP, ktorý podotkol, že tieto predmestia boli koncom minulého týždňa terčom mohutných náletov izraelskej armády. Práve pri nich prišiel o život vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh.



Výkriky radosti zaznievali aj v Jeruzaleme – v jeho arabskej štvrti Silwán, informoval libanonský spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ). Silwán leží vo východnom Jeruzaleme okupovanom a anektovanom Izraelom od roku 1967.



"Len čo Palestínčania (v štvrti) začuli prvé (varovné) sirény, začali pískať, potom tlieskať a kričať Alláhu akbar (Boh je najväčší), keď svetelné stopy po raketách rozžiarili čiernu oblohu," povedal miestny Arab.



Dodal, že miestni – na rozdiel od židovského obyvateľstva – nešli do krytov, "lebo ich ani nemajú", ale postávali na uliciach či na strechách svojich domov a odtiaľ sledovali "predstavenie".



Útok, pri ktorom Irán použil do 200 balistických striel, bol podľa Teheránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych ozbrojených zložiek vrátane Nasralláha, Haníju či Nilforúšána.