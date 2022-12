Bek:Dohoda s Maďarskom o financiách pre Ukrajinu je dobrá pre všetkých

Brusel 13. decembra (TASR) - Dohoda o uvoľnení finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur, s ktorou nakoniec súhlasilo aj Maďarsko, je dobrá pre všetky strany. Uviedol to v utorok v Bruseli český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek, ktorý v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ viedol rokovania Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



Českému predsedníctvu v Rade EÚ sa v pondelok neskoro večer podarilo nájsť kompromis na úrovni veľvyslancov a dospieť k dohode o spoločnom balíku pomoci vo výške 18 miliárd eur pre Ukrajinu v roku 2023 a tiež na najmenej 15-percentnej dani pre veľké nadnárodné firmy. Tým sa zároveň zmiernil aj prebiehajúci spor medzi EÚ a Maďarskom.



Bek je podľa vlastného vyjadrenia rád, že sa podarilo túto "megadohodu" dosiahnuť. Uvoľnilo sa tým napätie medzi Bruselom a Budapešťou, ktoré podľa neho bolo "na hranici znesiteľnosti".



"Ten kompromis je dobrý pre všetky strany. Veľká väčšina členských krajín, ktoré mali výhrady k právnemu štátu v Maďarsku, môže byť spokojná, pretože ten tlak na reformy v Maďarsku je celkom hmatateľný a citeľný. Na druhej strane Maďarsko nestratilo motiváciu pre reformy, pretože sa môže k svojim finančným prostriedkom dostať, ak si splní domáce úlohy," opísal situáciu.



Spresnil, že dosiahnutý kompromis umožnil otvoriť cestu finančnej podpory Ukrajine, čo je zrejme administratívne najlepšie a najrýchlejšie riešenie pre zaslanie pomoci.



"Náhradné riešenie v podobe finančnej pomoci 26 členských krajín by bolo pomerne komplikované a ja sám by som sa obával nejakých predlžovaní. Pretože pre niektoré vlády práve cez Vianoce by mohlo byť komplikované získať na to mandát parlamentu," vysvetlil.



Podľa Beka by sa lídri EÚ na štvrtkovom summite v Bruseli už tejto téme nemali venovať.



Týždenník Politico upozornil, že aj napriek tejto dohode vláda z Budapešť nebude schopná plniť svoje reformné záväzky. Bek zdôraznil, že maďarský plán obnovy obsahuje míľniky reformného procesu v oblasti právneho štátu aj konfliktu záujmov, ktoré bude EÚ pozorne sledovať.



"Myslím si, že Maďarsko bude ešte pod väčším drobnohľadom než ktorýkoľvek iný členský štát," skonštatoval Bek.























(spravodajca TASR Jaromír Novak)