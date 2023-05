Belehrad zablokovali desaťtisíce demonštrantov proti násiliu v krajine

Belehrad 13. mája (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v piatok opäť do ulíc srbského hlavného mesta Belehrad a požadovali väčšiu bezpečnosť, zákaz násilia v televíznom vysielaní a rezignáciu viacerých vysokopostavených predstaviteľov po dvoch nedávnych masových streľbách, ktoré si v krajine vyžiadali dovedna 17 obetí. TASR informuje na základe správy agentúry HINA a servera B92.



Piatkový protest bol už druhým v priebehu tohto týždňa a konal sa pod heslom "Srbsko proti násiliu". Kolóna, ktorá sa za transparentom s týmto heslom sformovala, prešla centrom Belehradu vrátane budovy parlamentu a na niekoľko hodín následne zablokovala most na diaľnici spájajúcej Belehrad s juhosrbským mestom Niš. V dave sa objavili aj transparenty s heslom "Nechcem, aby sa mi dieťa narodilo do krajiny násilia".



Po súmraku si tisícky účastníkov protestu, ktorý sa skončil o 21.00 SELČ, zapli osvetlenie na svojich mobilných telefónoch, píše HINA.



Protestné zhromaždenie organizovala proeurópska opozícia, ktorá ľudí vyzvala, aby sa aj na ďalší piatok zhromaždili pred budovou parlamentu v Belehrade. Medzi ich požiadavky okrem mimoriadneho parlamentného zasadania o násilí, ktoré je naplánované na 18. mája, patrí aj rezignácia ministra vnútra Bratislava Gašiča i riaditeľa bezpečnostno-informačnej agentúry Aleksandra Vulina, ako aj vedenia dozorného orgánu nad elektronickými médiami (REM). Na nátlak verejnosti už rezignoval minister školstva Branko Ružič.



Demonštranti požadujú aj odobratie národných frekvencií provládnym televíznym kanálom Pink a Happy, ktoré podľa kritikov šíria násilie a nenávisť vysielaním programov na spôsob reality show.



Podľa organizátorov sa na piatkovom proteste zúčastnilo až 50.000 ľudí. Srbský prezident Aleksandar Vučič predtým obvinil opozíciu z využitia ľudskej tragédie vo svoj prospech a svojich stúpencov pozval na protidemonštráciu 26. mája.



Masová streľba, ktorej strojcom bol 13-ročný školák, si 3. mája v belehradskej škole vyžiadala deväť obetí, pričom o život prišlo osem detí a školský strážnik a sedem ďalších osôb utrpelo zranenia. Iba o deň neskôr zastrelil 21-ročný páchateľ pri meste Mladenovac blízko Belehradu osem mladých ľudí, kým 14 ďalších utrpelo zranenia.