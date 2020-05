Belgičan chcel prepašovať autom 285 kilogramov kokaínu do Británie

Brusel 8. mája (TASR) - Občan Belgicka sa snažil zneužiť situáciu okolo pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2 na pašovanie drog do Spojeného kráľovstva. Jeho pokus zmarili francúzske colné orgány. Uviedla v piatok tlačová agentúra Belga.



Nemenovaný Belgičan cestujúci autom do Spojeného kráľovstva, bol ešte v stredu zatknutý colníkmi v Coquelles, neďaleko mesta Calais, kde sa nachádza vstup do Eurotunela pod Lamanšským prielivom, ktorý spája Francúzsko a Britániu.



Zadržaný muž mal v dodávke 285 kilogramov kokaínu. Colným úradom deklaroval, že preváža lekárske vybavenie. Hodnota zhabaného tovaru sa odhaduje na viac ako 28 miliónov eur.



Podľa britského súdneho systému bude Belgičan obvinený zo snahy o dovoz drogy kategórie A.



Muž smeroval na britské územie a preto bol predvedený na miestny súd v meste Medway na juhu Anglicka. Vo väzbe pobudne až do 3. júna, kým sa nedostaví pred trestný súd v Maidstone, sídelnom meste provincie Kent.



Spravodajca TASR Jaromír Novak