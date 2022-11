Belgičan, ktorý útočil na policajtov, bol na zozname extrémistov

Brusel 11. novembra (TASR) - Belgické úrady v piatok informovali, že útočník, ktorý vo štvrtok v Bruseli dobodal na smrť príslušníka polície a jedného ďalšieho zranil, konal sám. Tento muž pritom už dlhšie figuroval na belgickom zozname osôb podozrivých z extrémizmu.



Tento Belgičan v minulosti strávil šesť rokov vo väzení. "Bol na zozname OCAD," uviedol Eric Van Der Sypt, hovorca belgickej federálnej prokuratúry. Odkazoval tým na belgický Koordinačný úrad pre analýzu hrozieb (OCAD), ktorý analyzuje potenciálne teroristické hrozby, informuje agentúra AP.



Van Der Sypt uviedol, že muž počas útoku nožom kričal "Alláhu akbar!", čo po arabsky znamená Boh je najväčší. Takýto pokrik často používajú páchatelia teroristických činov z radov islamských extrémistov. Útok sa odohral vo štvrtok okolo 19.15 h SEČ v blízkosti železničnej stanice Brussel-Noord.



Útočníka identifikovali ako Yassina M., narodeného v Bruseli v roku 1990. Vo väzení bol v rokoch 2013-2019 za trestné činy, ktoré úrady verejne nešpecifikovali. Teraz čelí obvineniam z vraždy a pokusu o vraždu v kontexte terorizmu, spresnil Van Der Sypt.



Páchateľ navštívil vo štvrtok ešte pred samotným útokom aj jednu z bruselských policajných staníc, kde deklaroval svoju nenávisť voči polícií. Sám však zároveň požiadal o psychologickú pomoc a nebol tak - v súlade so stanovenými postupmi - zatknutý. Polícia ho len odviedla do nemocnice, z ktorej však krátko na to odišiel, uviedla hovorkyňa bruselskej prokuratúry Sarah Durantová.



Útočníka bezprostredne po útoku postrelil a zranil ďalší policajt. Informácie o zdravotnom stave páchateľa úrady nezverejnili. V piatok však informovali, že je naďalej hospitalizovaný a nie je možné ho vypočuť.



Napadnutý 29-ročný policajt identifikovaný ako Thomas M., ktorého útočník bodol do krku, zraneniam krátko na to podľahol. Druhý 23-ročný policajt utrpel zranenia pravej ruky, v ohrození života však nie je, uvádza agentúra AFP.



Úroveň teroristickej hrozby v krajine ponechali belgické úrady na druhom z celkovo štyroch stupňov, čo značí "stredné" riziko útoku, uvádza AP. Belgický premiér Alexander De Croo kondoloval rodine a blízkym zabitého policajta a vyjadril nádej, že zranený príslušník polície sa čoskoro zotaví.