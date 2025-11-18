Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Belgičania chytili podozrivých v prípade plánovanej vraždy prokurátora

Ilustračné foto Foto: TASR

Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Belgické orgány v utorok zadržali osem osôb podozrivých z plánovania vraždy hlavného bruselského prokurátora Juliena Moinila, ktorý vedie boj proti drogovej kriminalite. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP.

„Hlavní podozriví majú zrejme záznamy v trestnom registri súvisiace s organizovaným obchodom s drogami. Predpokladá sa, že sú aktívni v albánskom podsvetí,“ uviedli úrady.

Podľa belgickej prokuratúry ich polícia zadržala počas ranných razií na 18 rôznych miestach prevažne v Bruseli.

Vyšetrovanie sa začalo ešte v júli po prvých imformáciách o údajnom sprisahaní na zavraždenie Moinila. Belgická prokuratúra uviedla, že zatiaľ je príliš skoro na to, aby údajné sprisahanie „potvrdila alebo vyvrátila“.

Moinil nastúpil do funkcie hlavného bruselského prokurátora v januári tohto roku a už niekoľko mesiacov má zvýšenú policajnú ochranu.

„Toto vyšetrovanie opäť dokazuje absolútnu nevyhnutnosť lepšej ochrany policajtov a sudcov, ktorí denne bojujú proti organizovanému zločinu,“ uviedla federálna prokurátorka Ann Fransenová.

V Bruseli sa v poslednom čase zvýšil počet strelných incidentov, ktoré súvisia so spormi medzi konkurenčnými drogovými gangmi.
.

