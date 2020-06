Belgičania môžu ísť od pondelka znovu do kaviarní a reštaurácií

Brusel 8. júna (TASR) - Belgicko vstúpilo v pondelok do tretej fázy päťdielnej stratégie postupného uvoľňovania karanténnych opatrení prijatých v polovici marca pre chorobu COVID-19. Znamená to opätovné otvorenie barov, kaviarní a reštaurácií, ale aj športových stredísk a ďalších tried na školách.



Tretia fáza rušenia karanténnych opatrení však prebieha za dodržiavania prísnych hygienických podmienok a s dôrazom na zachovanie 1,5-metrového odstupu medzi ľuďmi.



Týka sa to najmä zákazníkov v kaviarňach a reštauráciách, ktorých majitelia znížili počet stolov a majú povinnosť postupne usádzať návštevníkov na určené miesta a obmedzovať fyzický kontakt so zákazníkmi.



Zo stolov zmizli nápojové a jedálne lístky, ponuka je znázornená na tabuliach na stene a pred vchodom. Nočné bary musia zavrieť najneskôr o 01.00 h.



Pre obyvateľov Belgicka to znamená aj rozšírenie "spoločenskej bubliny" - teda počtu ľudí, s ktorými sa môžu cez týždeň stretnúť - zo štyroch na desať osôb.



O týždeň, 15. júna, Belgicko opätovne otvorí svoje hranice pre cestujúcich z krajín Európskej únie, Británie a krajín schengenského priestoru.



Kroky federálnej vlády určuje vývoj koronakrízy v krajine. V priebehu nedele pribudlo 122 nakazených osôb, čím počet infikovaných dosiahol od marca 59.348 prípadov. Za posledných 24 hodín však pre kontamináciu novým typom koronavírusu muselo byť hospitalizovaných len 23 osôb, pričom viac ako štvrtina pacientov pochádzala z opatrovateľských domovov.



V pondelok ráno bolo internovaných celkovo 573 pacientov, z toho 116 na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a 70 pacientov bolo odkázaných na respiračnú pomoc.



V nedeľu v spojitosti s Covidom-19 zomrelo 11 osôb, čím oficiálny počet obetí dosiahol stav 9606.



spravodajca TASR Jaromír Novak