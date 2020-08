Belgičania už vyše roka hľadajú podobu novej vlády

Brusel 31. augusta (TASR) - Osem belgických politických strán je aktuálne zapojených do rokovaní, ktoré by mohli viesť k zostaveniu novej federálnej vlády v súlade s výsledkami parlamentných volieb z mája 2019.



Belgicko má od decembra 2018 iba úradnícku vládu. Na jej čele v súčasnosti stojí premiérka Sophie Wilmesová, ktorej predĺžený dočasný mandát končí 17. septembra.



Zatiaľ posledným kráľom povereným vyjednávačom pre zostavenie vlády je predseda flámskych liberálov (Open VLD) Egbert Lachaert. Ten v piatok (28.8) informoval kráľa o rokovaniach, do ktorých sú zapojené štyri politické rodiny - liberáli, socialisti, zelení a kresťanskí demokrati - z oboch belgických regiónov, Flámska a frankofónneho Valónska. To znamená dokopy osem strán pre získanie nadpolovičnej väčšiny v 150-člennom federálnom parlamente.



Médiá takúto možnú koaličnú zostavu kvôli jej pestrosti označili pojmom "Vivaldi".



Lachaert, ktorý sa v nedeľu večer stretol s predsedami všetkých oslovených strán, zároveň pre médiá priznal, že v prípade neúspechu aktuálnych rokovaní nezatvára dvere ani pred ďalšími koaličnými alternatívami.



Televízna stanica RTBF však upozornila, že viaceré strany zaangažované do rokovaní otvorene naznačujú, že prípadná nedohoda na podobe vlády by mala viesť k predčasným voľbám.



Lídri strán majú aj vzhľadom na koronakrízu a s ňou spojenú hospodársku krízu obmedzený priestor na manévrovanie. Avšak ku konsenzu majú stále ďaleko, lebo každá z politických rodín má svoje priority a "citlivé miesta". Socialisti ale aj kresťanskí demokrati chcú viac sociálneho programu, liberáli tlačia na opatrenia na zníženie daní a zelení nechcú ustúpiť z ambicióznych opatrení na ochranu životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám.



Podľa RTBF ani prípadná dohoda o vytvorení koalície ešte neznamená koniec problémov, lebo bude treba prerozdeliť 15-členné obsadenie federálnej vlády medzi osem politických strán. To sa týka aj postu predsedu vlády, ktorý by mal byť tento raz z flámskej časti krajiny.



V prípade vytvorenia širokej koalície "Vivaldi" by sa novým premiérom mohol stať terajší vicepremiér a minister financií Alexander De Croo (Open VLD) alebo rovnako súčasný vicepremiér a minister spravodlivosti Koen Geens zo strany flámskych kresťanských demokratov (CD&V).







