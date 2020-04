Belgičanka s ochorením COVID-19 porodila zdravú dcéru

Brusel 26. apríla (TASR) - Tehotná Belgičanka, ktorej diagnostikovali nákazu novým koronavírusom, porodila zdravé dievčatko, ale teraz sa musí učiť starať o novonarodenú dcéru s ochranným rúškom, a aj s ním spať. V sobotu to napísala tlačová agentúra Reuters.



Malá Mahaut sa narodila 23. apríla v Bruseli cisárskym rezom, dôvodom boli skoršie komplikácie. Tie nespôsobilo respiračné ochorenie COVID-19, ale viedli k tomu, že matku Amandine testovali na koronavírus, hoci nemala žiadne príznaky.



"Povedali mi, že mi urobia test na COVID-19, a myslela som si, že bude negatívny. Nasledujúci deň mi zatelefonoval môj gynekológ a oznámil mi, že test bol pozitívny. Takmer som spadla zo stoličky," uviedla Amandine, ktorá agentúru Reuters požiadala o nezverejnenia svojho priezviska.



Mamička s modrým ochranným rúškom, ležiac na nemocničnom lôžku a na hrudi s bábätkom, povedala, že už samotný pôrod bol ťažký.



"Bála som sa o ňu... bol to veľmi špecifický pôrod, videla som ju len dve minúty," dodala Amandine a opísala, že ju previezli na chirurgické oddelenie nemocnice tak, aby znížili riziko šírenia koronavírusu.



Amandine povedala, že s manželom Francoisom dúfali, že všetko dopadne dobre hlavne pre malú Mahaut. Francois, takisto s rúškom na tvári, je teraz už po boku manželky. Ich dve staršie deti však matku stále nemôžu navštíviť, pretože hrozí riziko nákazy koronavírusom.



Bábätko ešte netestovali, ale budú, oznámili lekári.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že novorodičky, ktoré boli pozitívne testované na koronavírus, by mali byť povzbudzované k tomu, aby sa starali o svoje novonarodené dieťa a dojčili ho tak ako obvykle, pod podmienkou dodržiavania prísnej hygieny.



Napriek obavám z možného prenosu nákazy z matky na bábätko štúdia medzi tehotnými ženami v Číne, ktoré mali pozitívny test na vírus, ukázala, že neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy o takzvanom vertikálnom prenose koronavírusu na nenarodené deti. Štúdia bola zverejnená v polovici februára v časopise Lancet, dodala tlačová agentúra Reuters.