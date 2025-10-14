Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Belgická doprava je kvôli štrajku proti vládnym reformám obmedzená

Ľudia pochodujú s prečiarknutými nápismi s číslom 67, ktoré označuje dôchodkový vek, počas demonštrácie a generálneho štrajku v Bruseli v utorok 14. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Bruselské letisko, najväčšie v Belgicku, zrušilo v dôsledku štrajku všetky odlety a niektoré prílety.

Autor TASR
Brusel 14. októbra (TASR) - V utorok ochromil v Belgicku celonárodný štrajk leteckú a verejnú dopravu a niektoré verejné služby na protest voči vládnemu plánu na rozpočtové škrty. Očakáva sa, že desiatky tisíc ľudí sa počas dňa pripoja k demonštrácii v Bruseli, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a DPA.

Bruselské letisko, najväčšie v Belgicku, zrušilo v dôsledku štrajku všetky odlety a niektoré prílety. Na druhom najväčšom letisku v krajine Charleroi sa pre nedostatok personálu zastavili všetky lety.

Belgická tlačová agentúra Belga informovala, že pre štrajk je ovplyvnená verejná doprava v celej krajine. Podľa nej premáva menej ako polovica plánovaných autobusov, električiek či liniek metra. Belgické médiá uviedli, že narušené budú aj smetiarske a poštové služby.

Železničný dopravca SNCB pridal viac vlakov do Bruselu, aby demonštranti mohli prísť na protest do hlavného mesta. Polícia v belgickej metropole odporučila občanom, aby sa vyhýbali niektorým oblastiam v centre mesta.

Štrajk je posledným v sérii protestov v Belgicku od februára, kedy sa funkcie premiéra ujal Bart De Wever. Vláda pod jeho vedením zápasí s rozpočtovým deficitom a snaží sa reformovať dôchodky a zaviesť ďalšie úsporné opatrenia, čo rozhnevalo odborové zväzy.

„Táto vláda sľúbila udržateľnejšie pracovné miesta a zvýšenie kúpnej sily. Len prázdne reči! A opäť raz platia všetci okrem bohatých,“ uviedol odborový zväz CSC a ľudí vyzval, aby vyšli do ulíc na protest.
