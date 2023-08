Belgická firma posiela Ukrajine 50 tankov Leopard, sponzor je neznámy

Brusel 8. augusta (TASR) - Belgická súkromná zbrojárska spoločnosť OIP Land Systems v pondelok odoslala Ukrajine prvé dva tanky typu Leopard 1. Celkovo ich má poslať 50. Nie je však známe, kto tieto tanky zaplatil. TASR o tom informuje na základe utorkového článku internetového denníka The Brussels Times.



"Tanky pôjdu najprv do Nemecka a Talianska, kde im urobia generálku a vybavia ich modernými zbraňovými systémami. Potom sa presunú na bojisko," uviedol majiteľ spoločnosti OIP Land Systems a obchodník so zbraňami Freddy Versluys. Podľa neho však dodávky tankov istý čas potrvajú, keďže iba preprava zaberie niekoľko týždňov a modernizácia tankov sa môže pretiahnuť až na pol roka.



Versluys nakúpil všetky tanky Leopard 1 od belgickej armády približne pred desiatimi rokmi. Armáda ich vtedy predala v rámci znižovania nákladov a rozhodla sa nahradiť všetky ťažké pásové vozidlá ľahšími kolesovými vozidlami.



Začiatkom tohto roka prejavila záujem o spätné odkúpenie tankov belgická vláda. Versluys však za ne údajne žiadal priveľa peňazí na to, že išlo o zastaranú techniku bez náležitých úprav.



Všetky tanky ale teraz kúpil neznámy záujemca a daroval ich Kyjevu. Vzhľadom na klauzulu o mlčanlivosti v kúpnej zmluve nie je známa jeho totožnosť a ani suma, ktorú zaplatil.



The Brussels Times uvádza, že zatiaľ len Nemecko, Dánsko a Holandsko oznámili, že Kyjevu darujú tanky Leopard 1.



Ako poznamenáva belgický denník, v dôsledku vysokého dopytu a dlhých čakacích lehôt u výrobcu sa trhová cena tankov Leopard 1 v ostatnej dobe vyšplhala na pol milióna eur za kus.



Okrem tankov plánuje firma OIP Land Systems dodať Ukrajine aj 90 obrnených transportérov M113, ktoré zaplatilo Spojené kráľovstvo.