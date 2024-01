Neznámu ženu našli v Kráľovskom paláci v Belgicku, sťažnosť nepodajú

Brusel 16. januára (TASR) - Belgická kráľovská rodina nepodá sťažnosť na zatiaľ neznámu ženu, ktorá vstúpila do Kráľovského paláca v centre Bruselu v noci z utorka na stredu. Na piatkovú informáciu tlačovej agentúry Belga upozornil spravodajca TASR.



Hovorca Kráľovského paláca Xavier Baert pre Belgu uviedol, že sťažnosť nepodajú, lebo neexistuje žiadny náznak, že by žena, ktorú strážcovia nečakane objavili v útrobách budovy, mala zlé úmysly.



"V noci zo 16. na 17. januára členovia federálnej polície, ktorí vykonávali stráž, našli v Kráľovskom paláci pri Bruselskom parku 46-ročnú ženu," opísala situáciu hovorkyňa bruselskej prokuratúry Yasmina Vanoverscheldeová.



Podľa vyjadrenia vyšetrovateľov sa zadržaná žena zdala zmätená a zatkli ju priamo v budove. Bruselská prokuratúra a službukonajúci sudca následne spustili právne konanie o jej prijatí a vyšetrení na psychiatrii. Identitu ženy médiám neprezradili.



Prokuratúra upozornila, že vyšetrovanie prípadu stále prebieha s cieľom zistiť presné okolnosti toho, ako sa zadržaná osoba mohla dostať do priestorov paláca, ktorý panovníkovi slúži na úradné účely. Kráľovská rodina býva v paláci vo štvrti Laeken na okraji Bruselu.



"Prijímajú sa opatrenia, aby sa takáto situácia už viac neopakovala," uviedla hovorkyňa prokuratúry pre médiá.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)