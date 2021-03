Belgická lekárska komora chce trestať šírenie konšpirácií o očkovaní

Brusel 4. marca (TASR) - Belgická lekárska komora bude prísne sankcionovať tých lekárov, ktorí spochybňujú vakcíny a očkovanie v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra Belga.



Denníky La Libre Belgique a The Brussels Times upozornili, že rôzne dezinformácie o koronavíruse a očkovacích látkach proti COVID-19 sa aj naďalej šíria prostredníctvom sociálnych médií a neraz tieto konšpiračné teórie pomáhajú rozširovať aj lekári.



"Ľudia majú pochybnosti a ak k tomu pridáme lacné reči, ľudia budú čoraz viac pochybovať o tom, či by sa mali alebo nemali zaočkovať, a nikdy sa vírusu nezbavíme," uviedol podpredseda lekárskej komory Michel Deneyer v rozhovore pre flámsku televíziu VRT.



Podľa jeho slov sa sankcií domáhajú samotní lekári, lebo mnohí z nich riskujú svoje zdravie a životy pri ošetrovaní pacientov infikovaných koronavírusom. Deneyer vysvetlil, že každý lekár, u ktorého sa zistí, že sa podieľa na šírení dezinformácií o vakcínach proti COVID-19 a o očkovaní, riskuje niekoľkomesačné pozastavenie svojej činnosti a zrejme aj stratu klientely a pacientov.



"Práca lekára si vyžaduje vieru vo vedu. Ak tomu neveríte, nemôžete pracovať ako doktor," odkázal Deneyer.



The Brussels Times uviedol, že pre niektorých lekárov sa takýto trest zdá nedostatočný a volajú po prísnejších postihoch, dokonca po odobratí licencie umožňujúcej vykonávanie lekárskej praxe.



Na lekárov, ktorí pomáhajú šíriť konšpiračné teórie cez sociálne siete, upozornil aj predseda Združenia praktických lekárov Domus Medica Roel Van Giel. Spresnil, že pozná lekárov, ktorí na Facebooku hovoria o vakcínach s nanočipmi, ktoré majú ovládať ľudí. Podľa jeho slov má lekárska komora povinnosť rázne zakročiť proti lekárom "antivaxerom", už aj preto, aby vzdala poctu tým lekárom, ktorí v boji proti pandémii obetovali svoje životy.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)