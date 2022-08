Belgická mínolovka zatiaľ odmínovávať v Čiernom mori nebude

Brusel 4. augusta (TASR) - Belgická vojenská mínolovka M923 Narcis de la Marine so svojou 47-člennou posádkou posilní v Stredozemnom mori jednu z dvoch flotíl Severoatlantickej aliancie poverených odstraňovaním mín. Na začiatku svojej misie by však nemala byť nasadená na operácie v Čiernom mori, kde po vypuknutí ruskej vojenskej agresie došlo k zamínovaniu časti ukrajinského pobrežia. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na belgické médiá.



"V tejto fáze nemáme v pláne ísť do Čierneho mora," uviedol pre Belgu hovorca belgických ozbrojených síl.



Ministerka obrany Ludivine Dedonderová však 13. júla uviedla, že v priebehu roka je možný aj tento scenár. V takom prípade by sa belgická mínolovka zúčastnila na odmínovacej operácii s cieľom spriechodniť námorné cesty používané na prepravu obilnín vyvážaných Ukrajinou.



Tlačová agentúra Belga citujúc zdroje federálneho ministerstva obrany spresnila, že mínolovka odplávala na svoju päťmesačnú misiu už v pondelok. Loď bude pridelená do Stálej skupiny NATO na boj proti mínam 2 (SNMCMG-2), jednej zo štyroch stálych námorných skupín Aliancie a jednej z dvoch špecializovaných na boj s protilodnými mínami.



Dve z týchto flotíl operujú na severe Európy a jedna na juhu, predovšetkým v Stredozemnom mori, ale príležitostne aj v Čiernom mori.



Lode, ktoré sú súčasťou stálych flotíl, poskytujú spojenecké krajiny NATO na rotačnom princípe. Belgicko sa však len zriedkavo podieľa na námorných operáciách na juhu Európy; naposledy bola belgická mínolovka Narcis de la Marine ako súčasť flotily NATO nasadená v blízkosti Líbye v roku 2011.



Turecko od konca februára, po vypuknutí vojny na Ukrajine, zakázalo všetkým vojnovým lodiam plavbu cez Bosporský prieliv a prieliv Dardanely. Zákaz platí tak pre lode čiernomorských štátov, ako aj pre plavidlá iných krajín.



Turecko koná v súlade s Dohovorom z Montreux z roku 1936, ktorý ho zaväzuje regulovať voľný pohyb obchodných a vojnových lodí krajín hraničiacich s Čiernym morom vo svojich úžinách. Vojnové lode z iných krajín musia vopred informovať Ankaru o svojom zámere preplávať Bospor a v Čiernom mori môžu zostať len obmedzený čas. Článok 19 tejto dohody dáva Turecku právo zakázať vstup vojnovým lodiam do prielivu v čase vojnového konfliktu.







