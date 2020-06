Belgická pobrežná stráž zachránila 15 migrantov na ceste do Británie

Brusel 28. júna (TASR) - Belgická pobrežná stráž zachránila 15 migrantov, ktorým sa začal potápať nafukovací čln, keď sa chceli dostať do Británie. Informovali o tom v nedeľu miestne úrady, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.



Nafukovací čln s kapacitou pre siedmich ľudí opustil v piatok večer francúzske mesto Dunkirk a o niekoľko hodín neskôr jeden z pasažierov uskutočnil tiesňové volanie.



Pobrežná stráž migrantov zachránila približne 11 kilometrov od pobrežia a odviedla ich do prístavu v belgickom meste Ostende.



Posádka člnu pozostávala z mužov z Egypta, Afganistanu, Iraku a Kuvajtu, uviedla prokuratúra.



"Obchodníci s ľuďmi čoraz častejšie natlačia migrantov na malé gumené člny a potom ich pošlú do Severného mora, zvyčajne z francúzskeho pobrežia," uviedol hovorca prokuratúry Frank Demeester.



Ich cieľom je dostať sa čo najbližšie k britským vodám, aby ich vyzdvihla tamojšia pobrežná stráž, ktorá ich privezie na pevninu, dodal Demeester.



Pri operácii nikoho nezatkli. Prokuratúra sa však pokúsi na identifikáciu obchodníkov s ľuďmi použiť telefónne záznamy.